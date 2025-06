8 filmova koji su uništili karijere slavnih glumaca

Filmska industrija voli priče o uspjehu. Od mladih nada koje su preko noći postale zvijezde, do veterana koji su se vratili u velikom stilu nakon desetljeća zaborava – Hollywood ne propušta priliku da slavi trijumfe. Ali što je s drugom stranom medalje? Što je s onim trenucima kad jedan jedini film – često skup i ambiciozan – ne lansira karijeru, nego je doslovno zakopa?

Ova lista posvećena je upravo takvim slučajevima. Glumcima i glumicama koji su se, iz raznih razloga, okladili na pogrešan projekt – bilo da je u pitanju loš scenarij, kontroverzna tema, katastrofalna režija ili jednostavno nevjerojatna doza peha. Neki su nakon tog filma nestali s filmske scene kao da ih je progutala zemlja. Drugima su telefonski pozivi prestali stizati, a trećima su se karijere svele na sporadične cameo uloge i izlete u zaboravljene televizijske serije.

Ne govorimo ovdje o anonimcima, već o velikim imenima – nekadašnjim zvijezdama s naslovnica, miljenicima publike i potencijalnim oskarovcima – koji su na vrhuncu svoje karijere donijeli krivu odluku. U nastavku donosimo filmove koji nisu samo podbacili na blagajnama ili kod kritike, već su sa sobom povukli i one koji su u njima igrali glavne uloge. Ovo nije lista loših filmova – iako neki to svakako jesu – već lista filmova koji su, svjesno ili ne, ostavili trajne ožiljke na karijerama svojih glavnih zvijezda.

Gigli (2003)

Ben Affleck i Jennifer Lopez

Kad spojiš tada jedan od najpoznatijih slavnih parova na svijetu i staviš ih u romantičnu komediju s mafijaškim zapletom – što bi moglo poći po zlu? Sve, pokazalo se.

Naime, posrijedi je romantična komedija redatelja Martina Bresta (Miris žene /Scent of a Woman/, 1992) koja nema ni trunke kemije između glavnog para, a također ju krase i sulud zaplet, problemi s ritmom te dijalozi koje ni jedan homo sapiens ne bi rekao drugome. Film je imao budžet od (54 do) 75 milijuna dolara, a u kinima je zaradio jedva 7,2 milijuna – što je osiguralo potpuni fijasko.

Ben Affleck glumi Larryja Giglija, sitnog mafijaša koji dobije zadatak oteti brata (s intelektualnim poteškoćama) jednog tužitelja. U pomoć mu dolazi Ricki (Jennifer Lopez), fatalna plaćenica koja se – problematično po scenarij – identificira kao lezbijka, ali svejedno razvije romansu s Giglijem.

Iako se Ben Affleck kasnije oporavio zahvaljujući, među ostalim, filmovima koje je režirao, Gigli je za J.Lo bio razloga zašto je trebalo više od deset godina da ponovno počne dobivati značajnije uloge.

Žena mačka (Catwoman, 2004)

Halle Berry: od Oscara do Maline

Nakon što je Halle Berry osvojila Oscara za Bal čudovišta (Monster’s Ball, 2001), činilo se da je ispred nje sjajna holivudska karijera. No onda je stigla Žena mačka. Film s budžetom od 100 milijuna dolara zaradio je 82 milijuna globalno. Kritika ga je „popljuvala”, a publika se pitala je li riječ o parodiji.

Berry tumači Patience Phillips, sramežljivu dizajnericu kozmetike koja nakon ubojstva postaje reinkarnacija drevne egipatske mačke i kreće u osvetu... u kožnom grudnjaku, s bičem i štiklama. Ovaj film je navodno smješten u DC svemir, ali nema veze s Batmanom – osim što pokušava kopirati njegov ton i atmosferu, ali bez uspjeha.

Režija Pitofa (francuskog VFX majstora) izgledala je kao videoigra iz ranih 2000-ih, scenarij je bio pun nelogičnosti, a Berry je za ulogu dobila Zlatnu malinu – koju je osobno došla preuzeti s vlastitim Oscarom u ruci.

Bio je to trenutak kada su joj ozbiljne dramske uloge počele izmicati, a karijera otišla u akcijske i TV vode – i nikada se nije u potpunosti vratila.

Plesačice (Showgirls, 1995)

Elizabeth Berkley: od blockbustera do B-filma

Paul Verhoeven je 90-ih bio na vrhuncu – iza njega su bili RoboCop (1987), Totalni opoziv (Total Recall, 1990) i Sirove strasti (Basic Instinct, 1992). A onda je odlučio snimiti Plesačice, priču o mladoj plesačici koja pokušava uspjeti u Las Vegasu.

Elizabeth Berkley iz tinejdžerskog hita Zvono kao spas (Saved by the Bell, 1989) tumači Nomi Malone, djevojku („mračne”) prošlosti koja dolazi u Vegas kako bi postala plesačica. Što slijedi? Beskonačni niz scena golotinje, nadrealnih dijaloga („I used to love Doggy Chow too.”), nasilja i neobjašnjive motivacije likova.

Kritičari su ga dočekali na oštricu, glumci su se distancirali, a Berkley je preko noći izgubila karijeru – čak su je odbacili i njezini agenti. Film je kasnije stekao kultni status kao „najbolji najgori film”, no za Berkley je to značilo kraj ozbiljne karijere u Hollywoodu – barem do 2020.

Ljubavni guru (The Love Guru, 2008)

Mike Myers: posljednji karijerni čavao

Mike Myers je s Austin Powers trilogijom i Shrekom postao komičarska ikona. Ali Ljubavni guru je bio njegov prvi veliki autorski projekt nakon godina – i pokazalo se zašto je trebao ostati samo glas Ogra. Myers, naime, glumi gurua Pitku, samoprozvanog duhovnog učitelja koji dolazi iz Indije kako bi pomogao hokejašu da ponovno osvoji svoju ženu i time spasi NHL karijeru.

Film pokušava kombinirati spiritualnost, šale na temu seksa, fizički humor i referencijalne gegove, ali s toliko niskom razinom ukusa i toliko oslonjeno na loše stereotipe, da je gledanje fizički neugodno.

Film je koštao 62 milijuna dolara, a zaradio 38 milijuna širom svijeta. Kritike su bile brutalne, Roger Ebert je rekao da je film „mogao biti napisan za zidu WC-a”, a Myers je nakon njega gotovo nestao iz javnosti.

Bojno polje Zemlja (Battlefield Earth, 2000)

John Travolta: scijentološka filmska katastrofa

Kad smo već kod gurua...

John Travolta je 90-ih doživio povratak iz snova s Paklenim šundom (Pulp Fiction, 1994), ali onda je poželio ekranizirati knjigu svog gurua – L. Rona Hubbarda, osnivača scijentologije. Rezultat: Battlefield Earth, jedan od najomraženijih SF filmova svih vremena. S budžetom od 44 milijuna dolara, zaradio je 29,7 milijuna, a studio je kasnije bio tužen zbog financijskih makinacija.

Radnja je smještena u postapokaliptičnu 3000. godinu, gdje izvanzemaljska rasa Psychlos vlada Zemljom, a preživjeli ljudi su primitivni pobunjenici. Travolta glumi Terlaa, visokog negativca s dreadlocksima koji govori kao da je lik iz crtića.

Film je bio kritiziran za apsolutno sve: od snimateljskih postupaka, besmislenih dijaloga, nevjerojatno loše šminke i kostima do očite propagandne scijentološke note, a Travoltina respektabilna karijera se ozbiljno narušila.

Rezovi (In the Cut, 2003)

Meg Ryan: kraj rom-com ere

Meg Ryan je 90-ih bila kraljica romantičnih komedija, ali s Rezovima je pokušala napraviti ozbiljan zaokret u karijeri – prema mračnijoj estetici, erotici i psihološkom trileru. Ryan glumi Frannie Avery, profesoricu književnosti koja se upušta u seksualno nabijenu vezu s detektivom (Mark Ruffalo) dok istražuju ubojstva u njenom kvartu. Film je pun eksplicitnih scena, dotad nezamislivih za Meg Ryan.

Reakcije su bile polarizirane – redateljica Jane Campion je branila film kao feministički prikaz ženske požude, ali publika i kritičari su vidjeli – samo loš film. Ryanina slika u javnosti nepovratno se promijenila. Uloga nije bila prihvaćena kao „zrela transformacija“, nego kao pogrešan potez – i rom-com kraljica je nestala iz mainstream Hollywooda, a film je naštetio i redateljičinoj karijeri.

Pustolovine Plutona Nasha (The Adventures of Pluto Nash, 2002)

Eddie Murphy: komedija koja nije bila ni komedija

Eddie Murphy je 80-ih i 90-ih jamčio uspjeh na blagajnama kina. A onda se dogodio gore spomenuti film – jedan od najvećih financijskih promašaja u povijesti pokretnih slika. Budžet je bio nevjerojatnih 100 milijuna dolara, a zarada u kinima: 7,1 milijun.

Murphy glumi vlasnika noćnog kluba na Mjesecu koji se suprotstavlja mafijašima, klonovima i mutnim političarima u budućnosti. Sve izgleda kao skupa epizoda Power Rangersa, u kojoj niti Murphy ne djeluje prisutno – kao da zna da je posrijedi loša ideja, ali mora odraditi ugovor. Film je kritiziran zbog lošeg scenarija, loših efekata i potpune odsutnosti ikakvog humora. Bio je to kraj Murphyjevog statusa kao vodeće komičarske zvijezde – povukao se iz središta pozornosti i godinama pokušavao povratak, ali bez starog sjaja.

Kum III (The Godfather Part III, 1990)

Sofia Coppola: loš posao u Italiji

Napisat ćemo nekoliko riječi, a onda se možemo nastaviti praviti da Kum nikad nije dobio treći nastavak... Naime, nakon dva savršena nastavka, Kum III trebao je biti veličanstveni završetak trilogije. No umjesto toga, postao je poznat po lošoj priči i glumi tada mlade i neiskusne Sofije Coppole, kćeri redatelja Francisa Forda Coppole.

Sofia glumi Mary Corleone, Michaelovu kćer koja se zaljubljuje u svog rođaka Vincenta (Andy Garcia). Njezin nastup je djelovao nespretno, drveno i bez emocionalne težine koju je uloga zahtijevala. Kritičari su bili neumoljivi – i doslovno su je proglasili „sramotnom”.

Reakcije su bile toliko burne da se Sofia povukla iz glume. No, povratak je uslijedio godinama kasnije – iza kamere. Kao redateljica, stvorila je uspješnice poput Izgubljeni u prijevodu (Lost in Translation, 2003), ali glumačku karijeru nikada više nije niti pokušala obnoviti.