Nakon dva bana u Modern Warfareu 2, nezadovoljni igrač se pojavio pred uredima Activisiona

Iako je originalna žalba na Activisionovom subredditu ubrzo nakon postavljanja obrisana od strane moderatora, priča o bananom igraču koji se osobno zaputio u urede izdavača se proširila Internetom. Naime, korisnik Reddita pod nadimkom PlumContent se požalio kako je 28. listopada neopravdano prognan iz Modern Warfarea 2 na što je uputio prigovor koji je automatski odbijen.

Već idući dan, 29. listopada, je napravio novi korisnički račun s novom email adresom i ponovo kupio igru na Steamu, no iz nekog razloga je ponovo dobio ban. Ne ulazimo u problematiku jesu li banovi opravdani ili ne, no ono što je uslijedilo je jednim dijelom smiješno, no većim prilično zastrašujuće.

Naime, obzirom da u telefonskim razgovorima s podrškom nije ništa riješio, 31. listopada je odlučio otići u "obližnji ured Activisiona u Austinu, Texas, u namjeri da popriča s nekim od zaposlenika", očito prvim koji bi ga saslušao. Na parkiralištu ga je zaustavio zaštitar koji mu je objasnio da ne može s nikim pričati, ali mu je ipak izašao u susret, očito je glavni junak ove priče bio naporan, te potražio "nekoga".

Potpuno očekivano, vratio se s porukom da nema dovoljno djelatnika, te da rješavanje spornih banova traje nekoliko tjedana. Kako kaže ogorčeni igrač, zaštitar mu je nadodao da se ne bi trebao toliko ljutiti zbog igre i da bude strpljiv, no jednostavno nije mogao izdržati da svoj slučaj ne iznese na Redditu zbog frustracije da je na Modern Warfare 2 potrošio 140 dolara, ipak ga je dva puta kupio, a sada ne može u njemu uživati.

Dok su neki komentari opravdavali njegov postupak i generalno se slagali da su potrebne konkretne akcije, a ne samo naklapanja, drugi su pokušavali smiriti situaciju. Da stvar bude bolja, u čitavu priču su se uključili i ljudi iz industrije koji su komentirali slučaj, poput Jacoba Garcie iz Aspyr Media koji je putem Twittera zamolio igrače da ne posjećuju developere u njihovim uredima, jer to ne pomaže i boje se za vlastitu sigurnost, dok Corsairov glasnogovornik svoj komentar "That's honestly terrifying what the fuck lmao" objašnjava svojim strahovima iz doba kada je radio u podršci, da će se korisnici pojaviti u njihovim uredima zbog sličnih stvari ili možda s još gorim namjerama.