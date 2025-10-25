Netflix gasi studio koji stoji iza uspješne mobilne igre Squid Game

Netflix je donio odluku o zatvaranju studija Boss Fight Entertainment, kreatora popularne mobilne igre Squid Game: Unleashed. Kako prenosi The Verge, vijest su potvrdili sami zaposlenici studija putem objava na društvenoj mreži LinkedIn.

Podsjetimo, Netflix je akvizirao Boss Fight u ožujku 2022. godine. Tada su direktori isticali kako će "bogato iskustvo studija u izradi hit igara pomoći ubrzati Netflixovu sposobnost da članovima pruži sjajne igre gdje god ih žele igrati". Ironično, upravo je igra Squid Game: Unleashed često navođena kao primjer uspjeha. Bila je najpreuzimanija besplatna akcijska igra u čak 107 zemalja nakon izlaska, a suizvršni direktor Netflixa, Greg Peters, nedavno ju je spomenuo kao ogledni primjer narativnih igara temeljenih na vlastitim franšizama kakve žele stvarati u budućnosti.

No, nešto više od tri godine nakon akvizicije i promjena u gaming strategiji, vrata studija su trajno zatvorena. "Riječ o zatvaranju Boss Fighta brzo se proširila", izjavio je suosnivač David Rippy. "Teške su to vijesti, naravno, ali vrlo sam zahvalan na vremenu koje smo proveli u Netflixu." Slično je komentirao i David Luehmann, direktor razvoja igara u studiju: "Nakon više od 10 sjajnih godina u Boss Fightu, od kojih posljednjih nekoliko kao dio Netflixa, došlo je vrijeme da se studio ugasi. Ponosan sam na sve ljude, rad i igre koje smo objavili. Volio bih da ste mogli vidjeti što smo pripremali!"

Ovaj potez događa se u vrijeme velikih otpuštanja koja potresaju cijelu gaming industriju. Prošle je godine Netflix ugasio i svoj veliki AAA studio prije nego što je uopće izdao neku igru.

Čini se da se fokus streaming diva sada prebacuje na jednostavnije party igre koje se igraju na TV-u pomoću pametnog telefona kao kontrolera, uz "promišljeno" širenje na interaktivna iskustva, kako je naveo Peters.