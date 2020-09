NieR Replicant dobio datum izlaska i novi trailer

Prošlo je malo manje od pola godine otkad je NieR Replicant, odnosno NieR Gestalt kako je bio poznat na zapadnom tržištu, proslavio 10. rođendan. Izdavač Square Enix iskoristio je tu prigodu da najavi novu verziju igre koja će stići na moderne konzole, da bi sada iskoristili online izdanje sajma Tokyo Games Show da objave više detalja.

Punog imena NieR Replicant ver.1.22474487139… ova će igra izaći za PC putem Steama, PlayStation 4 i Xbox One (zasad nema govora o novoj generaciji konzola) 23. travnja 2021. godine. Radi se o "moderniziranoj verziji" originala koji je postavio temelje za odlično prihvaćen NieR: Automata - akcijski RPG na kojem je radio PlatinumGames i koji je od izlaska krajem veljače 2017. godine premašio 4,5 milijuna prodanih primjeraka.

Priča koja prati brata i sestru koji traže lijek za njenu smrtonosnu bolest neće biti laka kao ni jedna u serijalu, a dobili smo priliku vidjeti kako će izgledati okruženja koja će pratiti dorađena glazba originalnog skladatelja, Keiichi Okabe. Također, Square je imao potrebu podijeliti detalje o verzijama igre koje će igrači moći nabaviti.

Ekskluzivno putem trgovine izdavača prodavat će se verzija za kolekcionare koja uključuje hrpu svega: posebno pakiranje, posebno dizajniranu metalnu kutijicu, bedževe, komplet od sedam knjiga koji uključuje cijeli scenarij igre i soundtrack na dva CD-a. Ako vam je to previše i želite samo digitalnu verziju igre, ovisno o platformi imate različite bonuse za predbilježbe. Ona na Steamu uključuje slike za ukrašavanje desktopa i "mini soundtrack" koji uključuje dio glazbe iz kolekcionarskog Snow Editiona. Xbox One verzija ima samo glazbu, dok oni koji igraju na PlayStationu 4 mogu uz to očekivati temu i set avatara za svoje profile.

Svi koji žele više detalja mogu se zaputiti na službene stranice gdje je Square stavio poveznice na sve trgovine za one koji već sada žele osigurati svoj primjerak igre, a spomenuti trailer možete pogledati u nastavku.