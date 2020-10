Nintendo opet iznenadio Direct Mini prezentacijom

Kao i sredinom rujna, Nintendo je novu Direct Mini prezentaciju odlučio samo staviti na svoj YouTube kanal bez prethodne najave. Poručili su kako je ovo bio posljednji Mini za 2020. godinu, što znači da ove godine više neće biti prezentacija koje su vezane uz igre drugih timova koje stižu na popularnu konzolu Switch. U prezentaciji koja traje nešto više od 18 minuta pokazali su jedanaest igara, a mi ćemo ih ukratko opisati.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Još jedan spin-off u svijetu Legend of Zelde u kojem se igrači bore protiv ogromne količine neprijatelja zove se Hyrule Warriors: Age of Calamity. Radnja igre odvija se prije one u The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a svi vlasnici Nintendove konzole mogu danas preuzeti demo verziju i vidjeti kako to izgleda. Age of Calamity izlazi 20. studenog, a osim što ćete sami moći vidjeti kako je kraljevstvo Hyrule izgledalo prije 100 godina, možete pozvati prijatelja da vam se pridruži u kooperativnom modu. Sve ostale detalje pročitatjte ovdje.

Control Ultimate Edition i Hitman 3

Veliko iznenađenje priredili su Nintendo i 505 Games objavom da vlasnici Switcha mogu zaigrati najnoviju akcijsku igru Remedy Enterainmenta, Control. Igra koja je grafikom mučila računala i aktualnu generaciju konzola ne čini se kao nešto što pripada na Switchu, ali pronašao se način da ta konzola bude jedna od opcija za igranje. To su odlučili riješiti putem streamanja, odnosno cloud gaminga, a za razliku od par drugih igara koje su dobile taj tretman samo u Japanu, Control je od danas dostupan svuda. Imate mogućnost besplatnog isprobavanja u trajanju od 10 minuta, a van toga morate platiti servis. Više detalja nalazi se ovdje.

Druga igra koja također na prvu zbog tehničkih specifikacija ne pripada baš na Nintendovoj konzoli je nadolazeći Hitman 3, ali je uz Control stigla obavijest da će i ova igra biti dostupna kad i na drugim platformama. Agent 47 će svoje mete rješavati na svim platformama sredinom siječnja 2021. godine, a što IO Interactive planira možete pročitati na ovim stranicama.

Bravely Default II

Nastavak na veoma dobro prihvaćen RPG iz 2012. godine, Bravely Default II, trebao je izaći ove godine, no uz neke novosti o igri Nintendo je danas objavio novi datum izlaska. Iako će igra dijeliti sustave i gameplay s prethodnicima, radnja i likovi koje će igrači pratiti bit će u potpunosti novi. Sam gameplay je spoj RPG-a i taktičkih borbi na poteze, a četiri lika s kojima ćete se družiti moći ćete prilagođavati i mijenjati im klase skupljanjem posebnih resursa. Ako ste zainteresirani, još uvijek možete preuzeti demo koji je postao dostupan u ožujku ove godine, a konačna verzija stiže 26. veljače 2021. godine.

Part Time UFO

Tvorci okruglog roza bića koji guta sve danas nisu samo pokazali svoju novu igru, nego je ona odmah i dostupna za igranje. Part Time UFO daje vam da upravljate malim neidentificiranim letećim objektom koji će obavljati razne poslove, a igra izgleda dovoljno šareno i zabavno da vam zaokupi koji dan. Možete igrati sami ili s još jednom osobom, pa bacite oko ovdje za više detalja ako ste zainteresirani.

Ostale najave

Uz spomenute igre, Nintendo je pokazao još nekoliko njih. Bizarna igra No More Heroes III je i dalje u izradi, ali je zbog pandemije izlazak pomaknut u 2021. godinu. Točnog datuma izlaska nema, ali makljaža i dalje izgleda šareno, eksplozivno i zanimljivo.

Novi Ubisoftov IP kojeg su svi opisali kao The Legend of Zelda uz neke tipične filozofije kod dizajna igara koje taj izdavač ima, Immortals Fenyx Rising, također će biti dostupan na Nintendovoj konzoli. Ova akcijska avantura s tematikom grčke mitologije izlazi za moguće platforme, osim mobilnih, 3. prosinca.

Oni koji su željni mirnog farmerskog života moći će za nešto manje od pola godine zaigrati novu igru u serijalu Story of Seasons. Ranije poznat kao Harvest Moon, novi će nastavak odvesti igrače u napuštenu šumu koju ćete dovesti u red i obnoviti. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town izlazi 23. ožujka iduće godine.

Posljednje tri igre koje su spomenute već su dostupne na drugim platformama, ali su danas najavljene za Switch. Prva je spoj simulacije i strategije Tropico 6 koja će postati dostupna 6. studenog. Još jedna strategija, Surviving the Aftermath, najavljena je za proljeće iduće godine, dok će spoj kartaške igre i roguelikea Griftlands izaći idućeg ljeta. Ako želite pogledati cijelu prezentaicju u komadu, možete to napraviti u nastavku.