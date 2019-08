No Man's Sky: Beyond stiže idućeg tjedna, objavljen novi trailer

Krajem srpnja prošle godine je razvojni tim Hello Games izdao četvrtu veliku besplatnu nadogradnju za svoju simulaciju istraživanja i življenja u svemiru, No Man's Sky. Next je bilo njeno ime, a glavna promjena koja je stigla s njom bila je implementacija multiplayera. Igra je prilično daleko dogurala od veoma problematičnog izlaska početkom kolovoza 2016. godine, ali tim nipošto nije gotov s radom na njoj.

U ožujku su najavili da rade na najvećoj nadogradnji do sada i za koju smatraju da im je najambiciozniji korak u razvoju, a to je bila potpuna podrška za VR. Kao i sve nadogradnje prije toga, i za ovu je bilo rečeno da će biti besplatna za sve vlasnike igre uz dodatak da se oni kojima VR ništa ne znači mogu radovati raznim drugim poboljšanjima i dodacima.

Prije tjedan dana objavili su kada će nadogradnja izaći, da bi danas po prvi puta kratko prikazali novosti koje igrači mogu očekivati. Uz to, na službenom blogu pojavila se objava u kojoj osnivač studija, Sean Murray, kaže sljedeće: "Beyond je plod godine dana rada, iako je prva ideja bila da ćemo izdati tri velike nadogradnje zasebno. Ipak, kako smo napredovali s razvojem postalo je očigledno da su te tri stvari međuzavisne. Virtualna realnost je kul i veliki je pothvat za proceduralno generirani svemir, ali ona postaje mnogo zabavnija kada igrate s prijateljima, neovisno o tome koriste li oni VR ili ne. S poboljšavanjem društvenih aspekata multiplayera htjeli smo da VR ne postane samo poželjan i prirodan, već i nezaustavljiv."

Sve ono što možete vidjeti u novom traileru možete iskusiti i u VR-u, poručio je Murray, i dodao da će o ostalim dijelovima nadogradnje više popričati u narednih nekoliko dana. Kao i uvijek, zahvalio se svim igračima na podršci i rekao da osim što je ova nadogradnja najveća do sada, da je i najznačajnija jer povezuje sve dijelove igre na razne načine. Ovo je još jedan korak u razvoju igre i tim još uvijek ne planira stati s izdavanjem dodataka za nju.

No Man's Sky možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na Steamu igru do 21. kolovoza možete nabaviti po 50 posto nižoj cijeni, odnosno 27,49 eura. Nadogradnja Beyond bit će dostupna od iduće srijede, 14. kolovoza, na sve tri platforme, a ako vam treba više informacija o osnovnoj igri i svemu što u njoj možete raditi, zaputite se ovdje.