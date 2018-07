No Man's Sky na GOG-u bez multiplayera, igrači mogu tražiti povrat novaca

Nova velika nadogradnja imena NEXT je u No Man's Sky udahnula novi život. Velik broj igrača opet se vratio igri - na Steamu se broj onih koji igraju uvećao za više od deset puta, vlasnici Xbox One konzola spremno su uskočili u avanture istraživanja svemira, a i oni na PlayStationu 4 su odlučili vidjeti što je to točno Hello Games pripremio. Glavna novost koja je privukla igrače je implementacija multiplayera, no nažalost nisu svi dobili pristup.

Oni koji preferiraju kupovinu igara bez DRM zaštite svoju digitalnu kolekciju imaju na GOG-u, ali verzija za No Man's Sky koja se na tom servisu prodaje nema multiplayer funkcionalnosti. Igrači nisu nimalo zadovoljni, no GOG im je odlučio izaći ususret. Svi oni koji žele, mogu zatražiti povrat novca za igru, čak i ako nisu kupili igru u posljednjih 30 dana.

We want you to have the best and risk-free experience possible when you buy a game on @GOGcom



For this reason, entirely at GOG's own cost, we’re offering an extended refund policy for all owners of No Man’s Sky.



You'll find more about the refunds here: https://t.co/7QVy26HKwI pic.twitter.com/nJkUYVZijd — GOG.COM (@GOGcom) July 25, 2018

"Iako je Hello Games odlučio da neće nuditi povrat novca, već su rekli kako rade na implementaciji multiplayera za našu verziju koja će stići kasnije ove godine, jasno nam je da neki od vas nisu spremni čekati. Zbog toga, u potpunosti o našem trošku, nudimo proširenu opciju za povrat novaca svim vlasnicima No Man's Skyja. Iako vašu kupovinu ne pokriva naša standardna praksa od vraćanja novaca unutar 30 dana od kupovine, možete kontaktirati našu službu za korisnike i vratit ćemo vam novce kroz Wallet Funds", stoji u objavi. Ako planirate iskoristiti ovu opciju imate do ove nedjelje, 29. srpnja u 22 sata po lokalnom vremenu.

Unatoč ovom problemu, Hello Games polako vraća povjerenje igrača

Vjerojatno nitko tko je kupio igru prije dvije godine neće zaboraviti kako je izgledao tjedan nakon što je No Man's Sky izašao i razočaranje koje je on izazvao, ali je svo vrijeme nakon toga tim uložio u dorađivanje i ispunjavanje svoje početne vizije do koje je sada i stigao. Sa svim nadogradnjama koje su do sada izdali, igra je postajala sve veća i kompleksnija, a implementacijom multiplayera ispunili su obećanje koje su dali i prije njenog izlaska.

Zbog svega toga i novinari i igrači imaju samo pozitivne stvari za reći o igri, a u odnosu na prije dvije godine, radi se o prilično drugačijem iskustvu. No Man's Sky NEXT izašao je prije dva dana i popis promjena kojeg je tim objavio na svojim stranicama je ogroman. Ocjena "Mostly Negative" koju je igra imala do prošlog tjedna sada je prešla u "Mixed", dok je u posljednjih 30 dana svoje recenzije ostavilo gotovo 4 tisuće igrača od čega je njih 83 posto bilo pozitivno.

Izgleda da Hello Games radi nešto dobro, a nemaju plan tako skoro stati. Kada se stvari malo smire, prijeći će na izdavanje tjednih nadogradnji na kojima će surađivati sa zajednicom te će svakih nekoliko mjeseci i dalje izdavati veće nadogradnje u stilu ovih koje su izlazile do sada (Foundation, Pathfinder, Atlas Rises i NEXT). Ako želite, igru možete kupiti na PC-u i PlayStationu 4 po sniženim cijenama. Za računala, opcije su vam Steam, Humble Bundle i GMG (i GOG ako vam multiplayer nije bitan), dok se verzija za PS4 nalazi u PSN trgovini. Xbox One verzija je tek sada izašla, pa se ona prodaje po punoj cijeni.

Ako vas zanima što je točno No Man's Sky, službene stranice kriju odgovor na to pitanje, a ako niste vidjeli najnoviji trailer, možete ga pogledati ispod teksta. No Man's Sky je izašao 12. kolovoza 2016. godine za PC i PS4, a od prekjučer je dostupan i za Xbox One.