No Man's Sky preživo sve nevolje i dalje se razvija, sada dobiva već osmu veliku nadogradnju

Hello Games tri i nešto godine nakon izlaska i dalje radi na svojoj svemirskoj survival igri, a osma nadogradnja stiže sutra i to opet besplatno

Razvojni tim Hello Games je prošlog tjedna natuknuo da uskoro stižu velike novosti u njihovu igru No Man's Sky. Ova simulacija preživljavanja u svemiru u kojoj je sve proceduralno generirano imala je prilično loš početak, ali je tim od izlaska početkom kolovoza 2016. godine sa svakom novom nadogradnjom pridobio nove igrače. One su od početka bile besplatne, a Next, koja je izašla prošlo ljeto, kao i Beyond, koja je izašla krajem kolovoza, bile su prilično velike i značajne.

Kroz Beyond je igra došla do verzije 2.0, no to nije značilo da je tim gotov s proširivanjem i dorađivanjem iskustva koje žele pružiti igračima. Najnovija nadogradnja zove se Synthesis, i dalje će biti dostupna besplatno, a svi igrači koji imaju osnovnu igru moći će je preuzeti sutra. Kratak opis kaže sljedeće: "Ova nadogradnja ubacuje nekolicinu značajki i poboljšanja koje je naša zajednica htjela za No Man's Sky Beyond. Uz sve novosti stiže i velik broj Quality of Life poboljšanja, kao i općenito dorađivanje cijelog iskustva."

Konkretnije, ako sutra preuzmete Synthesis, moći ćete svoj omiljeni svemirski brod nadograditi, bilo proširivanjem mjesta za držanje onoga što na svojim putovanjima prikupite ili nadograđivanjem klase. Također, ako naletite na neki brod koji vam ne treba ili želite zamjenu, stari možete razbiti na dijelove i dobiti materijale i novac.

Za one koji više vole graditi, bit će im nešto lakše podešavati teren, zato što je Terrain Manipulator poboljšan i optimiziran, a uz dosadašnje mogućnosti ubačene su Restore i Flatten modovi. Isto tako, sada kada modificirate teren unutar baze neće se regenerirati i vraćati na staro. Već kad smo kod ovog aspekta igre, kod izgradnje ćete imati pristup novim dijelovima i materijalima, a i sam proces će biti jednostavnije izvediv.

Spominje se par promjena vezanih uz upravljanje brodom. Za početak, svi će igrači moći sad voziti s pogledom iz prvog lica (do sada je to bilo rezervirano za one koji koriste VR uređaje), a ako budete to radili, bit će vam jednostavnije pratiti i Space Map jer je i on poboljšan. Sada prelazimo na QoL dodatke, a samo neki od njih su lakše upravljanje i slaganje svih prikupljenih stvari, pregledniji Discovery Page, više prostora u škrinjama, Personal Refiner da više ne morate svaki put vaditi i postavljati ga na površini planeta kada želite spajati elemente i mogućnost nošenja nekoliko Multi-Toolova. Cijeli popis promjena je prilično dugačak, pa ako ga želite detaljno proučiti zaputite se na ove stranice.

No Man's Sky možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a verzija za računala se na Steamu i Green Man Gamingu trenutno prodaje po sniženoj cijeni. Igra koja je nekad na Steamu imala oko 30 posto pozitivnih ocjena, je u posljednjih mjesec dana 92 posto igrača pozitivno ocijenilo. Hello Games i dalje korača prema viziji koju su za igru imali, a nakon ove nadogradnje posvećuju se izradi sljedeće koja će opet promijeniti iskustvo. Sve informacije o tome što je igra postala možete pronaći na službenim stranicama.