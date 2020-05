Novi prikaz za Cyberpunk 2077 stiže sredinom lipnja

Da je sve bilo po prvom planu razvojnog tima CD Projekt Red, igrači bi sada istraživali Night City i sve ostalo što Cyberpunk 2077 ima za ponuditi. Ipak, ova godina nije po ničijem planu, pa su tako osim izlazaka igara zbog globalne pandemije odgođeni svi sajmovi i konferencije, dok su neki odlučili prijeći na online prenošenje važnih informacija. Iako se ove godine neće održati sajam E3, razvojni tim iz Poljske želi da se u tom periodu imamo čemu veseliti.

Putem društvenih mreža objavili su da se 11. lipnja pripremimo na nešto što se zove Night City Wire. Nisu rekli točno što će to događanje obuhvaćati, ali je rečeno da ćemo dobiti prikaz "stvari". Kada je jedan korisnik na Twitteru upitao čovjeka koji je zadužen za interakciju sa zajednicom igrača znači li to da ćemo dobiti novi prikaz gameplayja, Marcin Momot je odgovorio gifom koji se može protumačiti kao "Da".

Posljednji konkretan prikaz igre dobili smo krajem kolovoza prošle godine (video na dnu teksta), kada smo mogli vidjeti dio mogućnosti podešavanja likova, jednu misiju i dva od šest kvartova koje ćemo moći istražiti u konačnoj verziji. Radilo se o sažetom prikazu demo verzije koju su članovi medija imali priliku vidjeti iza zatvorenih vrata i kojom su bili prilično impresionirani.

Cyberpunk 2077 je znanstveno-fantastični RPG s pogledom iz prvog lica u kojem ćemo pratiti lika imena V, a ovisno o tome što vam je draže, moći ćete biti gospodin V ili gospođa V. Već dugo je jasno da je ovaj projekt izuzetno ambiciozan i da se CD Projekt Red ne šali, a nakon uspjeha i kvalitete The Witchera 3, igrači imaju visoka očekivanja. Priča se o realističnom gradu, ogromnom broju aktivnosti kojima ćete se moći baviti, slobodi u pristupu rješavanja misija, posljedicama koje će vaši postupci imati na cijeli grad, a bonus je Keanu Reeves.

Budući da su se svi ostali timovi morali prilagoditi radu od doma, to vrijedi i za mnogima dragi razvojni tim. Rekli su da trenutne okolnosti neće za posljedicu imati novu odgodu, pa ako se to zbilja ne dogodi, Cyberpunk 2077 zaigrat ćemo 17. rujna. Igra je u pripremi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kada izađu nove konzole bit će dostupne i te verzije. Microsoft je već najavio da će ova igra imati podršku za njihov Smart Delivery sustav, što znači da ako kupite verziju za Xbox One i zatim kupite Xbox Series X konzolu, nećete morati kupovati igru opet. Sve što je razvojni tim do sada objavio nalazi se na službenim stranicama, a kada odrade svoj Night City Wire prenijet ćemo detalje.