Novosti o Diablu IV, Valve se priprema za The International 2021, GDCA nagrađuje Robertu Williams...

Blizzard je objavio izvješće o razvoju Diabla IV, Valve traže grad-domaćin za The International 2021, Roberta Williams je dobitnica ovogodišnje GDCA nagrade, ARK: Survival Evolved dobio nove sadržaje

Kako su i obećali, Blizzardovci su objavili prvo tromjesečno izvješće o napretku razvoja nadolazećeg poglavlja serijala Diablo u kojem ne otkrivaju previše, no lijepo je znati da su neki pomaci napravljeni. Valve pak već traži mjesto održavanja vlastitog turnira International Dota 2 Championships, ali ne za ovu, već za iduću godinu, dok će Roberta Williams primiti priznanje GDCA za pionirske pomake u industriji igara. Za kraj ovog bloka vijesti, pozabavit ćemo se survivalom ARK: Survival Evolved koji je dobio prve sadržaje novog Season Passa, ARK: Genesis.

Ipak se kreće

Najava Diabla IV na prošlogodišnjem BlizzConu je podigla prilično malo prašine, za što je kriv sam Blizzard. Naime, prije dvije godine je na istom okupljanju njihovih fanova na opće iznenađenje najavljen Diablo Immortal, mobilno izdanje popularnog serijala. Možda bi čitava priča i držala vodu da uz svo silno nabrijavanje prije BlizzCona 2018 nije prevladavalo opće mišljenje kako će developeri ipak prezentirati četvrti punokrvni nastavak, te su fanovi, među kojima i masa onih koja je osobno pohodila BlizzCon upravo zbog Diabla IV, ostali kratkih rukava. Naravno, Blizzard je bio itekako svjestan gafa kojeg nerado priznaju, te je službena najava spomenutog poglavlja na BlizzConu 2019 krajem prošle godine bila potpuno očekivana. Tom prigodom je uz prilično klimave temelje koji su "podložni promjenama" ili o njima trebaju još diskutirati, obećano kako će nas o napretku izvještavati u tromjesečnim intervalima.

Prvi takav je objavljen jučer i potpisuju ga dizajnerica sučelja Angela Del Priore i Candace Thomas zadužena za dizajn protivnika i sukoba s njima, a u istom se osvrću na povratne informacije igrača glede inačice prikazane na Blizzconu, podršku za kontrolere na PC inačici igre, skice protivnika, kooperativno igranje i tako redom. U svakom slučaju, ništa revolucionarno, ali za fanove Diabla zanimljivo štivo koje preporučamo pročitati.

The International 2021

Iako još nisu utanačili detalje ovogodišnjeg International Dota 2 Championshipsa koji bi se prema planu trebao održati u Stockholmu, Valve već traži zaineresirane gradove-partnere za održavanje turnira iduće godine. Kako kažu u priopćenju, od kada je pokrenut 2011. u njemačkom gradu Kölnu, The International, kako je uvriježeno ime ovog događanja, je postao jedan od najvećih esports turnira s fondom nagrada koji probija sve rekorde. Primjera radi, u Kölnu je fond nagrada iznosi 1,6 milijuna dolara što je samo po sebi mnogo, da bi prošle godine u Shagaiju isti iznosio nevjerojatnih 34.330.068 dolara. Valve The International uspoređuje s najvećim sportskim događajima današnjice poput NFL Superbowla, U.S. Open Golf Championship, a našlo se mjesta i za natjecanje za pjesmu Eurovizije, a svake godine karte za ovaj višednevni događaj planu istog trena kada su puštene u prodaju. Promotivni video kojim je objava popraćena možete pogledati u nastavku.

Priznanje za Robertu Williams

Svake godine se na Game Developers Conferenceu dodjeljuju razne nagrade, među kojima i priznanja za "prve korake" u industriji igara. Prošle je godine "pionirsko" priznanje odnijela Rieko Kodama za svoj rad na Seginim klasicima kao što su Phantasy Star, Alex Kidd i Skies of Arcadia, dok je ove godine nominirana Roberta Williams. Pioneer Award, kako je službeni naziv nagrade, će joj biti uručen 18. ožujka na Game Developers Conferenceu koja se održava od 16. do 20. ožujka, a u objašnjenju organizatori kažu kako je spomenuta ostavila značajan trag u žanru grafičkih avantura, te stvorila prepoznatljive naslove kao što je serijal King's Quest i bila suosnivačica Sierre On-Line zajedno sa svojim suprugom Kenom Williamsom. Tvrtka je tijekom godina obavila čitav niz udarnih naslova koji su probijali tehnološke granice i pomogli ustoličiti videoigre kao suvremeni medij.

Novi sadržaji za ARK: Survival Evolved

Kao što je ranije najavljeno, ARK: Survival Evolved je dobio nove sadržaje u vidu prvog dijela trenutno aktualne ekspanzije ARK: Genesis. Spomenuta će prema objavi biti vođena pričom koja će nas odvesti u prekrasne i istovremeno vrlo opasne nove svjetove krcate egzotičnim stvorenjima, novim predmetima koje možemo izrađivati, kao i do sada neviđenim oružjima. Prvi dio te priče pod službenim nazivom ARK: Genesis - Part 1 je od jučer dostupan igračima, a isti će se probuditi u virtualnoj simulaciji praćeni neobično poznatim suputnikom koji će im pomoći uspješno završiti rigorozne testove.

Kao i ranije, ključ preživljavanja je u sakupljanju resursa, izgradnji, borbi, pripitomljavanju stvorenja i istraživanju, a samo će najhrabriji i najpametniji imati priliku završiti ovu simulaciju i otkriti dobro čuvane tajne. Ukoliko posjedujete ARK: Survival Evolved, ovo zadovoljstvo će vas putem Steama koštati 29,99 eura, a trenutno je u ponudi kompilacija koja uz izvornu igru koja je nužna, nudi i dosadašnje ekspanzije uz popust od velikih 69 posto, odnosno ovaj paket može biti vaš za 29,43 eura.