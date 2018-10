Objavljen trailer za Battlefield V singleplayer kampanju

Jučer se na Battlefield V Twitter i Facebook profilu pojavila vijest o tome kako će igrači danas dobiti priliku vidjeti novi prikaz za kampanju za jednog igrača. Osim toga je uz tu objavu pripremljen video u kojem je prikazan holivudski glumac Mark Strong koji je preuzeo ulogu naratora za taj dio igre.

Single Player reveal, coming tomorrow. Mark Strong is ready. pic.twitter.com/JrtleCVAl2 — #Battlefield V (@Battlefield) October 15, 2018

EA i DICE su sada objavili taj trailer u kojem možemo vidjeti kako će War Stories izgledati:

Razvojni tim se ovog puta odlučio usmjeriti na "neispričane priče Drugog svjetskog rata" u kojima se bave pojedincima na različitim lokacijama u Europi. U opisu ispod trailera stoji sljedeće: "Borite se protiv Njemačke okupacije u Nordlysu u Norveškoj, sabotirajte iza neprijateljskih linija kao Britanski vojnik u Under No Flag, borite se za dom kojeg nikad niste vidjeli u Tirailleuru i u The Last Tiger (koji stiže u prosincu) se pridružite posadi Tigera koja preispituje razloge zbog kojih se bore".

Osim dirljivih priča možete očekivati one stvari po kojima je serijal Battlefield poznat - hrpa vozila, raznolik arsenal i puno pucnjave i eksplozija. Iako je u posljednjih nekoliko godina svaki novi nastavak u serijalu Battlefield bio dostupan u listopadu, ove je godine EA odlučio prebaciti datum izlaska na kraj studenog. Razlozi za odgodu koji su navedeni uvijek su isti. Izdavanje što boljeg iskustva, poliranje i dorađivanje igre, a ono što je uz to vjerojatno utjecalo na tu odluku je standardna konkurencija u obliku novog Call of Dutyja te ove godine izlazak Red Dead Redemptiona 2.

Battlefield V izlazi 20. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako želite odraditi predbilježbe to možete napraviti na Originu ako igrate na računalima, odnosno u Microsoftovoj trgovini ili PSN-u ako igrate na Xboxu One ili PlayStationu 4. Sve što je DICE do sada od detalja objavio nalazi se na službenim stranicama, pa bacite oko ako ste zainteresirani.