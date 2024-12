Objavljene nominacije za ovogodišnji The Steam Awards

Najveća sezonska rasprodaja na Steamu kreće sutra. Riječ je o Steam Winter Saleu, kojeg brojni igrači s nestrpljenjem čekaju jer tijekom spomenutog mogu ugrabiti željene igre uz velike popuste. Steam Winter Sale značajan je i zato što njegovim početkom započinje i glasovanje za The Steam Awards, godišnji izbor najboljih igara u nekoliko kategorija, u kojima pobjednike ne biraju novinari ni struka, već isključivo sami igrači.

Kako bi bili spremni za veliku završnicu, na Steamu su objavljene nominacije ovogodišnjih natjecatelja u jedanaest tematskih kategorija, uključujući onu za „Igru godine“, za koju pretendiraju Helldivers 2, Balatro, Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2 i Stalker 2: Heart of Chornobyl. Dakako, Astro Bot, pobjednik nedavnih The Game Awardsa, nije spomenut s obzirom na to da je riječ o ekskluzivi za PlayStation.

Glasovanje traje do 31. prosinca, nakon čega će biti objavljeni pobjednici. U nastavku donosimo pregled nominiranih po kategorijama.

Game of the Year

Helldivers 2

Balatro

Black Myth: Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Stalker 2: Heart of Chornobyl

VR Game of the Year

Maestro

Davigo

Blade and Sorcery

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Metro Awakening

Labor of Love

No Man's Sky

Baldur's Gate 3

Dota 2

Stardew Valley

Elden Ring

Best Game on Steam Deck

Hades 2

Warhammer 40,000: Rogue Trader

God of War Ragnarok

Balatro

Deep Rock Galactic: Survivor

Better With Friends

Helldivers 2

Satisfactory

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Sons of the Forest

Palworld

Outstanding Visual Style

Hades 2

Nine Sols

Silent Hill 2

Metaphor: Refantazio

Neva

Most Innovative Gameplay

Helldivers 2

Balatro

Satisfactory

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Liar's Bar

Best Game You Suck At

Tekken 8

Ghost of Tsushima Director's Cut

Black Myth: Wukong

Dragon Ball: Sparking! Zero

The Finals

Best Soundtrack

Red Dead Redemption

Fate/stay night Remastered

Horizon Forbidden West Complete Edition

Silent Hill 2

Frostpunk 2

Outstanding Story-Rich Game

Ghost of Tsushima Director's Cut

Black Myth: Wukong

Final Fantasy 14

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Mouthwashing

Sit Back and Relax

Webfishing

Farming Simulator 25

House Flipper 2

TCG Card Shop Simulator

Tiny Glade