Objavljeni sistemski zahtjevi i novi trailer za Sekiro: Shadows Die Twice

From Software i Activision pripremili su sistemske zahtjeve za one igrače koji će ovu akcijsku igru igrati na računalima, a usput smo dobili kratak uvid u priču

Na dodjeli nagrada The Game Awards 2017. godine je From Software veoma kratko najavio svoju novu igru. Tada nisu bili spremni podijeliti ni ime, već samo prikazati krvavu ruku od kostura. Ljubitelji igara ovog razvojnog tima su tada pomislili i ponadali se da se radi od Bloodborneu 2, no za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3 saznali smo da Hidetaka Miyazaki i njegov tim rade na novom IP-u.

Puno ime igre je Sekiro: Shadows Die Twice i mehanički će se dosta razlikovati od prijašnjih uradaka ovog razvojnog tima. Puno je veći naglasak na akciji, nego na RPG elementima kojih i dalje ima, samo u manjoj mjeri. Nećete stvarati vlastitog lika kao u Soulsborne svjetovima, već upravljati shinobijem zvanim Sekiro kojem je glavni cilj u životu osvetiti se samuraju koji je oteo njegovog gospodara. Ono što neće biti drugačije je količina umiranja, jer će igra i dalje biti usmjerena na tehničku borbu i teške protivnike.

Budući da nas do izlaska dijeli nešto manje od dva mjeseca, From i Activision objavili su sistemske zahtjeve za PC igrače. U odnosu na druge igre koje izlaze, nisu uopće strašni:

Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija OS 64-bitni Windowsi 7, 8 ili 10 Procesor Intel Core i3-2100 ili AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K ili AMD Ryzen 5 1400 Grafička kartica Nvidia GeForce GTX 760 ili AMD Radeon HD 7950 Nvidia GeForce GTX 970 ili AMD Radeon RX 570 Memorija 4 GB RAM 8 GB RAM DirectX 11 HDD 25 GB slobodnog prostora

Osim detalja o tome kakva će nam računala trebati za pokretanje igre, dobili smo i novi prikaz koji se ovaj put odnosi na priču. Ako se sa Sekirom i njegovim životom želite upoznati kad dođe igra preskočite video ispod teksta, u suprotnome možete saznati nešto o njegovoj prošlosti.

Sekiro: Shadows Die Twice je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4, a ako ne dođe do promjena u zadnji čas, trebali bi uskočiti u novi Miyazakijev svijet 22. ožujka. Sve što je razvojni tim do sada bio spreman podijeliti možete pronaći na službenim stranicama, a ako želite, možete odraditi predbilježbe na sve tri platforme.