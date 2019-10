Odgođen datum izlaska za The Last of Us Part II

Prije malo manje od mjesec dana je Sony održao svoju treću State of Play prezentaciju u kojoj, u stilu Nintenda, pričaju o novostima koje stižu na PlayStation 4. Igrači su tada konačno dočekali objavu novog trailera i datuma izlaska za The Last of Us Part II, nastavak na jednu od najbolje ocijenjenih igara prošle generacije konzola. Nažalost, danas je nakon glasina koje su se najprije pojavile na portalu Kotaku razvojni tim Naughty Dog potvrdio da su odlučili pomaknuti datum izlaska.

Službenu obavijest napisao je redatelj Neil Druckmann putem PlayStationovog bloga u kojoj se obratio fanovima i bez okolišanja odmah rekao da je s 21. veljače datum izlaska pomaknut na 29. svibnja 2020. godine. U nastavku je rekao da je svjestan toga da su prije samo mjesec dana konačno konkretnije počeli pričati o igri i dali novinarima da odigraju demo, a oduševljenje ljubitelja originala imalo je izuzetno pozitivan utjecaj na cijeli tim.

Unatoč tome, zaključili su da im još četiri mjeseca neće biti dovoljna da "igra bude dovoljno dorađena da bi zaslužila titulu Naughty Dog kvalitete". Budući da su im opcije bile izdavanje igre u kojoj svi dijelovi neće biti jednake kvalitete ili uzimanje dodatnog vremena kako bi osigurali da se to ne dogodi, naravno da su se odlučili na ovu drugu. Za kraj je Druckmann zamolio za razumijevanje i zahvalio na strpljenju i podršci koju je njihova zajednica do sada imala, i rekao da ćete se u svibnju moći opet družiti s Ellie.

The Last of Us Part II nastavlja priču pet godina nakon završetka originala, a ovog puta će glavnu ulogu umjesto Joela imati Ellie, djevojčica za koju ste se brinuli u prvoj igri. Prema onome što je Naughty Dog do sada pokazao, igra nije nimalo manje mračna od prvog nastavka i bavit će se teškim temama, no sigurni smo da fanovi ovog razvojnog tima ne očekuju ništa drugačije. Kao što smo rekli, radi se o ekskluzivi za PlayStation 4, a otkad je objavljen prvi datum izlaska možete odraditi predbilježbe. Ako ste zainteresirani za to, zaputite se u PSN trgovinu, dok ćete sve druge detalje o igri pronaći ovdje.