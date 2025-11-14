Odlični RPG Enshrouded novom velikom nadogradnjom ponovo je privukao igrače

Developeri su novom nadogradnjom Wake of the Water ispunili obećanje i igračima predstavili svijet čija je glavna značajka voda i aktivnosti vezane uz nju

Enshroudedom smo se zabavljali početkom prošle godine kada je ovaj RPG uletio u early access. Već tada je bilo jasno da igra ima veliki potencijal, a ekipa Keen Gamesa koja na njoj radi revno ispunjava obećanja i izbacuje nove nadogradnje koje igračima donose nove razloge da se ponovo vrate u ovaj prekrasan i vrlo aktivan svijet.

Prije par dana stigla je nadogradnja pod imenom Wake of the Water koja, kako joj i ime govori, donosi novi vodeni biom prepun jezera, rijeka i novih avantura.

Inače, vodeni “svijet” je od samog starta bio jedan od najtraženijih elemenata igre od strane zajednice, pa je novi Veilwater Basin sa svojim tropskim ugođajem odmah nakon izlaska privukao gomilu starih igrača koji će u njemu nastaviti s napretkom.

Prema podacima SteamDB-a, tijekom proteklih mjeseci Enshrouded je u prosjeku bilježio oko 10.000 igrača istovremeno, da bi se ta brojka prije par dana utrostručila uz maksimum od 36.567 igrača u isto vrijeme, što je za igru koja se nalazi u early accessu više nego odličan rezultat.

S obzirom na to da je voda simulirana u stvarnom vremenu, igrači od sada mogu kopati kanale kako bi doveli vodu do novih proizvodnih stanica ili navodnjavali usjeve, a moguće ju je premještati i u kantama te na taj način puniti vlastite bazene i jezera preko nepristupačnih područja.

Dakako, sve je to začinjeno novim zadacima, od kojih neki uključuju zaranjanje i otkrivanje podvodnih hramova i pećina, novim predmetima i neizostavnim pecanjem uz kojeg je vezan i novi majstor kojeg u ovom području moramo pronaći i osigurati mu stanište u našem malom selu.

Ukoliko do sada niste zaigrali Enshrouded, na Steamu se trenutno nudi uz 20 posto popusta i možete ga nabaviti za samo 23,99 eura.