Origin Access Premier postaje dostupan idućeg tjedna

Prije četiri godine je EA pokrenuo pretplatnički servis zvan Origin Access koji je svima koji su htjeli, po mjesečnoj cijeni od 3,99 eura, odnosno godišnjoj od 24,99 eura, nudio razne bonuse. Svi pretplatnici imaju pristup probnim verzijama novih igara, mogu kroz Vault neograničeno igrati više od sto igara te imaju popust od 10 posto na sve kupovine putem Origina.

Za vrijeme sajma E3 je izdavač na svojoj EA Play konferenciji predstavio novu, skuplju varijantu pretplate. Nazvali su je Origin Access Premier koja će za 14,99 eura mjesečno, odnosno 99,99 eura godišnje imati dodatne pogodnosti. Svi koji se pretplate, imaju neograničen pristup svim novim igrama koje će EA izdati - u bližoj budućnosti to znači Battlefield V i FIFA 19, a kasnije i Anthem.

Uz to što možete igrati nove igre, ako se pretplatite dobit ćete pristup pet dana prije izlaska svih novih naslova, a uz to Premier nudi sve što je Origin Access do sada nudio. Zbog pojavljivanja nove varijante, Origin Access koji je do sada bio dostupan mijenja ime u Basic, a ako već plaćate pretplatu i to želite napraviti, moći ćete napraviti nadogradnju na Premium.

Origin Access Premium postat će dostupan u ponedjeljak, 30. srpnja, a EA je pripremio stranice na kojima stoje osnovne informacije uz napomenu kako će ostale detalje objaviti uskoro.

Zanimljivo je da su prije par dana neki igrači zamijetili kako je EA uklonio On the House program - nije ga više moguće pronaći na stranicama. Kroz njega su svako malo dijelili igre za PC besplatno, a iako se radilo uglavnom o starijim ili indie naslovima, igrači su voljeli upotpunjavati svoje digitalne kolekcije. Izdavač se još nije službeno oglasio, pa je možda moguće da program ožive u nekom drugom obliku, iako s obzirom na ova dva modela nije neobično da su odustali od njega.