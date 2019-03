Otpuštanja, najave, indie igre i nadogradnje, danas je u igraćoj industriji bilo svega

Krajem prošlog tjedna imali smo dan u kojem su razni izdavači, timovi i kompanije imali važne informacije za podijeliti s igračima. Uz Game Developers Conference započela je sezona sajmova i konferencija, što znači da će ovakvih dana biti sve više, a i ovog vikenda nas čeka PAX East na za kojeg već znamo da nam Gearbox priprema nekoliko novih igara među kojima je i novi nastavak u serijalu Borderlands. No, o tome ćemo više pričati kada se dogodi, a danas ćemo se posvetiti važnijim događajima koje smo kroz dan saznali.

EA otpustio 350 radnika, predsjednik rekao da je odluka bila nužna

Val otpuštanja u igraćoj industriji nastavio se kada danas kada je EA objavio da 350 njihovih zaposlenika mora tražiti novog poslodavca. Vijest je objavio predsjednik kompanije Andrew Wilson i dao je sljedeću izjavu:

„Danas smo poduzeli važne korake kao kompanija kako bismo se posvetili izazovima i pripremili za prilike koje se nalaze ispred nas. Gledajući kako se svijet oko nas stalno mijenja, jasno je da se i mi moramo promijeniti s njim. Poduzimamo svjesne korake kako bismo bolje izvršili naše obaveze, poboljšali organizaciju i zadovoljili potrebe naših igrača. U sklopu toga promijenili smo naše organizacije za marketing i izdavaštvo, naše operativne timove i odlučili smanjiti pristunost u Japanu i Rusiji kako bismo se usmjerili na druge načine usluživanja naših igrača na tim tržištima. Uz promjene u organizaciji, jako smo posvećeni poboljšavanju kvalitete igara i servisa. Odlične igre će i dalje biti u srži svega što radimo i razmišljamo o novim načinima na koje ćemo oduševljavati i inspirirati naše igrače.“

„Ovo je težak dan. Promjene koje danas uvodimo utjecat će na približno 350 zaposlenika u kompaniji koja zapošljava više od 9,000. Ovo su važne, ali veoma teške odluke i nismo ih lako donijeli. Mi u EA-ju smo prijatelji i kolege, cijenimo i vrednujemo svačije doprinose i radimo sve što je u našoj moći kako bismo pomogli našim ljudima u ovom periodu s pronalaženjem novih prilika za zaposlenje. To nam je glavni prioritet“.

Ovo je već treći put u ovoj godini da je bez posla ostao veći broj ljudi u igraćoj industriji, a loš trend zapošeo je prošle godine kada je Telltale otpustio gotovo sve svoje radnike i zatim zatvorio vrata. Activision Blizzard je zatim proslavio novu godinu otpuštanjem gotovo 800 radnika, a nedugo nakon toga je i ArenaNet (tvorci MMO-a Guild Wars 2) objavio da planiraju velika otpuštanja, no broj zahvaćenih ljudi nije objavljen. Nadamo se da će oni koji su u EA-ju ostali bez posla uspješno pronaći nove kompanije koje će ih zaposliti.

Remedyjev Control ima datum izlaska, otvorene predbilježbe

Nova igra iza koje stoji finski razvojni tim Remedy Entertainment najavljena je na prošlogodišnjem sajmu E3. Studio koji je igračima poznat po serijalima Max Payne i Alan Wake se u novom projektu odlučio usmjeriti na misterioznost, napetu atmosferu i akciju, a danas smo dobili prvi pošteni gameplay prikaz, kao i datum izlaska.

Kao što ime igre kaže, glavna junakinja Jesse Faden će se boriti za kontrolu u zgradi u kojoj se događaju čudne stvari. Na raspolaganju ima zanimljiv arsenal i vještine, a moći ćemo ih početi koristiti 27. kolovoza ove godine. Control stiže na PC, PlayStation 4 i Xbox One, te je usput objavljeno kako je od danas moguće odraditi predbilježbe. Što koja verzija uključuje možete vidjeti u nastavku, njihov iscrpan opis i odgovore na pitanja koja možda imate možete pročitati ovdje, dok ćete sve druge detalje o igri pronaći na službenim stranicama.

Metro Exodus dobio besplatnu nadogradnju

Razvojni tim 4A Games od izlaska posljednjeg nastavka u FPS trilogiji Metro izdaje razne zakrpe, a prvi veliki dodatak stigao je danas u obliku besplatne nadogradnje. Ona je dobila ime Ranger Update i najveća promjena koju uvodi je traženi New Game+ mod. U odnosu na tipičnu implementaciju ovog načina igranja, 4A Games daje igračima slobodu podešavanja svojeg drugog prelaska. To znači da možete sa sobom ponijeti sva oružja i opremu koju ste pronašli u tom post-apokaliptičnom svijetu ili se možete ograničiti na korištenje samo jednog oružja. Uz to, protivnike može biti teže ukloniti, možete povećati učestalost raznih elementarnih nepogoda, a ako vam svijet nije bio dovoljno radioaktivan, možete i to povisiti.

Od drugih dodataka tim je izdvojio sljedeće: Developer Commentary je moguće uključiti u New Game+ modu ako želite saznati nešto više o dizajnu igre, poboljšano upravljanje za one koji koriste kontrolere, Xbox One verziju možete igrati tipkovnicom i mišem, cijela hrpa optimizacija na područjima performansi, balansa i gameplaya te ispravci velikog broja bugova i rušenja igre. Ovisno o tome koju verziju igrate, popis promjena izgleda drugačije. Ako želite pročitati sve promjene za PC verziju zaputite se ovdje, dok se popis za konzolaške verzije nalazi na ovim stranicama. Metro Exodus na PC-u možete zaigrati samo putem Epic Games Storea, a ako vam treba više detalja o najnovijim avanturama Artyoma i društva pronaći ćete ih ovdje.

Microsoft održao svoju ID@Xbox Game Pass prezentaciju

Prošlog petka je Sony objavio kako uskoro započinju s emitiranjem prezentacija u kojima će pričati o nadolazećim naslovima za PlayStation 4 i PS VR, a par sati nakon toga javio se i Microsoft sa sličnom idejom. Danas se održala ID@Xbox Game Pass prezentacija koja je usmjerena na igre iza kojih stoje nezavisni timovi. Kao i ona koju je Sony održao jučer, i ova je prezentacija bila kratka. U trinaest minuta smo dobili prikaz nekolicine naslova, pa ako ste zainteresirani možete i sami pogledati o čemu se radi:

Za one koji nemaju vremena: spoj multiplayera, akcije, strategije i platformera Killer Black Queen, istraživačka igra Outer Wilds i arkadna run'n'gun igra Blazing Chrome bit će dostupne putem Xbox Game Passa čim izađu. Ni jedan tim nije bio spreman objaviti datume izlaska, ali ćemo ih sve dobiti prilike zaigrati ove godine. Druge igre za koje smo već čuli i koje osim na Xbox One stižu i na druge platforme - The Good Life, Void Bastards, Supermarket Shriek, Afterparty i Operancia: The Stolen Sun, također će biti dostupne putem te pretplate čim izađu. Trenutno svi igrači koji plaćaju mjesečnu pretplatu od 10 američkih dolara mogu kroz Xbox Game Pass zaigrati više od 100 igara, a Microsoft svakog mjeseca proširuje ponudu. Više o pretplati i popisu dostupnih igara možete saznati ovdje.

U prodaji kooperativna pucačina Generation Zero

Razvojni tim Avalanche Studios (serijal Just Cause, Mad Max) je danas izdao svoj novi projekt zvan Generation Zero. Radnja ove kooperativne pucačine odvija se u 80-tim godinama prošlog stoljeća u Švedskoj, a igrači moraju kroz timski rad i snalažljivost ostati živi nakon invazije neprijateljski nastrojenih robota. Oni igrači koji više vole sami igrati imaju i tu opciju, ali ako požele u bilo kojem trenutku u partiju mogu pozvati još tri druga igrača.

Na žalost Avalanchea, prvi dojmovi za ovaj naslov nisu baš najbolji. Kritičari kažu da igra ima potencijala, ali da je trenutno previše prazna, dok igrači na Steamu kažu da ima zanimljiv koncept, ali da izvedba nije dobra. Just Cause 4 je imao slične probleme i također nije dobro prošao, pa se nadamo da će suradnja s id Softwareom na pucačini RAGE 2 imati bolje rezultate. Generation Zero je dostupan za PC, PS4 i Xbox One po cijeni od 35 eura, a sve informacije nalaze se na službenim stranicama.

Moons of Madness je novi horor inspirian Lovecraftovim pričama

Izdavač Funcom sklopio je novo partnerstvo s razvojnim timom Rock Pocket Games i najavio novi projekt. Moons of Madness je "kozmička horor igra" koju tim priprema za Noć vještica ove godine. Glavni junak ove zastrašujuće priče zove se Shane Newehard i radio kao tehničar na postaji Invictus smještenoj na Marsu. Budući da ju je grupa Orochi izgradila u tajnosti, a vi kao običan smrtnik nemate nikakve ovlasti i informacije, ne znate što se u njoj odvija. Vaš je zadatak bio paziti da svjetla budu upaljena dok vas drugi tim ne zamijeni, ali ubrzo počinjete imati vizije i priviđenja i polagano gubiti razum.

Zanimljivo je da se radnja ove igre odvija u Funcomovom svijetu Secret Worlda, ali tim naglašava da ne morate imati znanja o njemu kako biste uživali u Moons of Madnessu. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a još jedan naslov u nizu koji je inspiracije potražio u djelima H.P. Lovecrafta će ljubitelji horora moći isprobati za nešto više od pola godine. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice.

Streets of Rage 4 dobio novi prikaz

Razvojni tim i izdavač koji se bavi oživljavanjem retro naslova, Dotemu, danas je objavio novi prikaz za Streets of Rage 4. Nova igra u serijalu prva je nakon 25 godina, a prve tri izašle su za konzolu Sega Genesis. Prvi put smo čuli o nastavku prošle godine, da bi sada mogli vidjeti kako Axel i Blaze premlaćuju huligane po ulicama.

Uz Dotemu na projektu rade još timovi Lizardcube i Guard Crush Games, a kako će konačan proizvod izgledati i koji će sve likovi još biti ubačeni (trenutno su potvrđena samo dva od ukupno jedanaest koji su se pojavili u prve tri igre) trebali bi saznati ove godine. Ono što još uvijek ne znamo jesu platforme na koje će Streets of Rage 4 stići, ali vas možemo poslati na službene stranice gdje će timovi objaviti te informacije kad budu spremni.

Rising Storm 2: Vietnam i Killing Floor 2 ovog tjedna besplatni za igranje

Za kraj vas ostavljamo s promocijom koju je danas pokrenuo Tripwire Interactive. Svi zainteresirani igrači narednih tjedan dana mogu besplatno putem Steama uskočiti u dva njihova svijeta. Razvojni tim se odlučio na ovaj potez, jer su obje igre danas dobile velike besplatne nadogradnje.

Rising Storm 2: Vietnam je multiplayer pucačina usmjerena na realizma koja je izašla krajem svibnja 2017. godine, a od danas ima novi Spring Map Pack. Tripwire je ubacio jednu mapu za koju je zaslužna zajednica igrača, kao i dvije mape iz igre Red Orchestra 2, nekoliko oružja i pozabavio se doradom i ispravcima. Cijeli popis promjena možete pronaći ovdje, a ako želite isprobati igru, zaputite se na stranice na Steamu.

Kooperativno ubijanje zombija Killing Floor 2 također je dobilo nadogradnju, a ona se krije iza imena Cyber Revolt. I dalje će biti mnogo krvi i pucanja po neprijateljima, samo će biti inspirirano cyberpunkom i obojeno neonskim bojama. Uz novu mapu Spillway stigla su nova poboljšanja, dva oružja, nova glazba i kozmetički dodaci. U nastavku možete vidjeti trailer za nadogradnju, dok ćete se za besplatno isprobavanje morati posjetiti Valveov servis.

Obje igre možete igrati do nedjelje koliko god želite, pa ako vam se dopadnu možete ih kupiti po 67 posto nižim cijenama. Za Killing Floor 2 ćete morati izdvojiti 8,90 eura, a Rising Storm 2: Vietnam košta 7,58 eura. Ponuda vrijedi do 1. travnja u 19 sati po lokalnom vremenu.