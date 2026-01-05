8BitDo predstavio mobilni kontroler za igranje u portretnom načinu rada

Ljubitelji retro igara na mobitelima imaju se čemu veseliti. Ovoga će ljeta moći nabaviti retro mobilni kontroler za igranje u portretnom načinu rada

Matej Markovinović ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 18:41
FlipPad 📷 Foto: 8BitDo
FlipPad Foto: 8BitDo

8BitDo predstavio je na CES-u novi mobilni kontroler, FlipPad koji se spaja na mobitel putem USB-C priključka. Iako takvi kontroleri nisu neka novost na tržištu, ovaj je poseban zbog toga što podržava igranje isključivo u portretnom načinu rada.

FlipPad ima crni D-Pad i crvene ABXY tipke, uz koje su se smjestile tipke za Start i Select te još šest tipki čija namjena nije otkrivena. Cijeli dizajn inspiriran je retro estetikom bez agresivnih i modernih igraćih detalja, što je na koncu i u skladu s drugim proizvodima proizvođača. Iako kontroler stiže u ovoj retro bijeloj boji, vjerojatno će izaći i u drugim varijantama.

8BitDo napominje da je FlipPad kompatibilan s Androidom i iOS-om, a cijena mu još uvijek nije poznata. Dolazak na tržište najavljen je za ljeto.

 



