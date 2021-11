Overwatch 2 i Diablo IV (ponovo) odgođeni, a kad će, ne zna se

Dok je CEO Activision Blizzarda, Bobby Kotick, na jučerašnjoj konferenciji za investitore tvrdio da je pozicija njihove tvrtke na tržištu jaka, mnogi se uslijed nebrojenih skandala s njime baš i ne slažu. Da stvar bude gora, upravo je jučer otkaz dala Jen Oneal, koja je na poziciju suvoditelja tvrtke postavljena prije samo tri mjeseca, tako da je svo breme upravljanja palo na leđa Mikea Ybarre. Na istoj je konferenciji objavljeno i kako će iz Blizzarda i iduće godine izlaziti novi sadržaji za njihove igre, no teško da ćemo imati priliku zaigrati Overwatch 2, kao ni Diabla IV.

U čitavoj je priči zanimljivo kako obje igre nisu imale fiksno određena vremena dovršetka, no prema posljednjoj objavi iz veljače, Overwatch 2 i Diablo IV nisu trebali biti dostupni do konca godine zbog čega smo pretpostavljali da ćemo ih napokon vidjeti u neko doba iduće. Naše su nade pokopane na spomenutoj financijskoj konferenciji uz riječi kako ih planiraju objaviti kasnije no što su to do sada zamišljali.

Razvojni timovi koji rade na obje igre su navodno napravili veliki napredak prema njihovom dovršavanju, ali dodatno vrijeme za razvoj će im omogućiti kvalitetniju podršku nakon što ih izbace na tržište. Obzirom da je naglašeno kako će ove promjene promijeniti financijska predviđanja za iduću godinu, indirektno nam je rečeno da Overwatch 2 i Diablo IV možemo očekivati najranije 2023..

Predsjednik Blizzarda Mike Yabrra je investitorima direktno poručio kako su odgode direktno povezane s nedavnim smjenama vodećeg kadra u brojnim odjelima Blizzarda. Navodno im je upravo svježi pogled novih voditelja omogućio da shvate kako je timovima potrebno dodatno vrijeme što će biti od koristi i prilikom izlaska, kao i godinama koje slijede od čega će najviše profitirati igrači.