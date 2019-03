Oxenfree i Tacoma dostupni besplatno, a XCOM 2 ima besplatan vikend

Prije nego što započne vikend možete ugrabiti par igara besplatno i jednu isprobati i zatim kupiti po prilično sniženoj cijeni ako vam se dopadne. Na tri različita servisa su ove promocije aktivne, a riješit ćemo ih abecedno.

Prva se nalazi na Epic Games Storeu gdje svaka dva tjedna možete u svoju kolekciju besplatno dodati neki popularan i dobro ocijenjen indie naslov. Naredna dva tjedna je svim igračima koji imaju Epicov korisnički račun dostupna avantura Oxenfree. Razvojni tim je opisuje kao nadnaravni triler koji prati grupu prijatelja koju će na otoku umjesto tuluma dočekati neugodna iskustva. Kritičarima i igračima se ovaj prvi i zasad jedini projekt razvojnog tima Night School Studio prilično dopao, pa ako ste zainteresirani za preuzimanje zaputite se ovdje.

Nakon ove igre ćete u Epicovoj trgovini besplatno preuzeti odličnu logičku igru The Witness, a podsjetit ćemo vas kada dođe do smjene.

Druga igra koju možete nabaviti besplatno dostupna je putem Humble Bundlea. Fullbright je ime tima s kojim su se igrači prvi put susreli kroz walking simulator Gone Home, a i druga igra im je ostala u tom žanru. Tacoma je znanstveno-fantastična priča u kojoj se radnja odvija krajem ovog stoljeća na istoimenoj svemirskoj postaji. Vi ćete detaljno istražiti svaki njen kutak, te kroz holograme i stvari koje je posada ostavila za sobom povezati ono što se na postaji dogodilo i što je bilo s ljudima koji su na njoj živjeli.

Za besplatno preuzimanje ove igre imate nešto manje od tri dana, tako da vam preporučujemo da požurite na ove stranice ako je želite zaigrati. Ako nemate korisnički račun, Humble će vas zamoliti za email adresu, a ako imate poveznicu za preuzimanje ćete dobiti čim kliknete na tipku Get the Game.

Treća i posljednja ponuda na koju smo naišli vezana je uz Steam i odličnu strategiju na poteze XCOM 2. Firaxis i 2K Games su svim zainteresiranim igračima putem Valveovog servisa do ponedjeljka navečer omogućili besplatno igranje, a oni koji odluče da je žele zadržati i nakon promocije mogu je nabaviti po 75 posto nižoj cijeni, odnosno 12,49 eura. Ovaj se popust odnosi samo na osnovnu igru, pa ako ste uz nju htjeli i veliku ekspanziju War of The Chosen zajedno sa svim ostalim dodacima možete kupiti XCOM 2 Collection po 69 posto nižoj cijeni, odnosno 38,25 eura.

Najnoviji dodatak kojeg je ova igra dobila bio je Tactical Legacy Pack - praktički ekspanzija koja je dodala nekoliko modova, novu opremu, mogućnost izrade vlastitih mapa - i Firaxis ga je pripremio u sklopu šeste obljetnice izlaska odličnog reboota. XCOM 2 je jako dobro napravljen, pa ako ga niste imali prilike do sada zaigrati, a volite strategije na poteze, bacite oko.