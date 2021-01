Path of Exile 2 poguran u 2022. godinu

Iako objavljen prije nešto više od sedam godina, Path of Exile i dalje okuplja masivnu zajednicu čemu u prvom redu može zahvaliti stalnim nadogradnjama koje ga održavaju svježim. Uz uspjeh je sasvim logično došla i želja za nastavkom kojeg je ekipa Grinding Gear Gamesa najavila prije dvije godine i trebali smo ga zaigrati do konca ove, no sudeći po svježim informacijama, to ipak neće biti slučaj. Naime, u telefonskom intervjuu za PC Gamer, šef spomenutih developera Chris Wilson se osvrnuo na aktualnu svjetsku krizu vezanu uz pandemiju korona-virusa, za koju kaže da ne snosi svu krivicu glede problema s kojima se suočava njegov tim, ali je svakako uvelike utjecala na njihov rad.

Kako navodi Wilson, obzirom na zatvorene granice Novog Zelanda gdje im je sjedište, bilo je teško regrutirati nove programere iz ostatka svijeta, zbog čega razvoj više nije bio toliko brz kako su u početku zamislili. Zbog toga su morali prilagoditi planove, prema kojima će u ovoj godini zapeti iz sve snage kako bi vidjeli do kuda će dogurati s izradom igre, što će im pak dati potencijalni uvid o mogućem vremenu dovršetka i izlaska na tržište. Upitan da razjasni da li to znači da Path of Exile 2 možemo očekivati tek 2022., Wilson je kratko odgovorio kako misli da je to točno. Nadodaje kako je rad tijekom izolacije, osim nastavka, usporio i izradu posljednjih masivnih dodataka za prvi dio. Iako kaže da se ne radi o katastrofalnim problemima, ipak su utjecali na manje odgode.

Kad već spominjemo Path of Exile, recimo da idućeg petka isti dobiva najveću nadogradnju pod imenom The Echoes of the Atlas koja će završne sadržaje obogatiti nekolicinom novih okruženja, a da priča bude zanimljivija, ugostit će i neke stvari koje su izvorno rađene za nastavak, što uključuje par završnih neprijatelja. Na taj način igrači će dobiti blagi uvid u budućnost ovog serijala, a ekspanzija će poslužiti i kao premosnica između dvije kampanje zahvaljujući istim završnim sadržajima. Obzirom da će se developeri fokusirati na Path of Exile 2, izgledno je da će The Echoes of the Atlas biti posljednja velika ekspanzija, dok će tromjesečne nadogradnje vrlo vjerojatno biti nešto sažetije. Kako god bilo, Path of Exile ima svjetlu budućnost, pa makar i uz manje odgode.