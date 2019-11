Peta i posljednja epizoda za Life is Strange 2 izlazi uskoro

Francuski razvojni tim Dontond Entertainment postigao je prilično velik uspjeh sa svojom epizodičnom avanturom Life is Strange. Tinejdžerske drame, zanimljiva priča prožeta nadnaravnim i velik broj teških odluka koje imaju posljedice na sve likove s kojima se susrećete samo su neke od stvari zbog kojih je original prikupio velik broj fanova, zbog čega nije bilo neobično da su se tim i izdavač Square Enix odlučili na izradu nastavka.

Ipak, priča junakinje iz originala završila je i Dontnod se odlučio na priču u istom svijetu, gdje postoje nadnaravni elementi, koja će pratiti potpuno nove likove. Igrači su tako dobili priliku krajem rujna prošle godine upoznati braću Sam i Daniel Diaz koji nakon tragičnog događaja i novootkrivenih moći zaključe da je najbolje pobjeći u Meksiko.

U tipičnom stilu epizodičnih avantura i Life is Strange 2 ih ima pet, a tim je sada objavio kada će igrači moći zaključiti priču, vidjeti što će se likovima dogoditi i kako su njihove odluke utjecale na sve to. Peta epizoda postat će dostupna 3. prosinca i uz nju je najavljen #JourneysEnd - priprema do izlaska igre u kojoj će članovi Dontnoda popričati o svakoj epizodi zasebno i dijeliti detalje o ovoj koja stiže za manje od mjesec dana. Raspored su objavili ovdje, dok će novosti stizati putem njihovog bloga.

Life is Strange 2 možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a opcije su vam zasebno kupovanje epizoda ili cijele sezone. Epizode se prodaju po osam eura, dok oni koji kupe cijelu sezonu uz svih pet dobiju Arcadia Bay Patches DLC besplatno. Više o putovanju, odnosu i događanjima u životu Daniela i Sama možete pronaći na službenim stranicama, a video ispod teksta će vam objasniti neke sustave u igri kako biste bolje razumjeli kako vaše odluke utječu na mlađeg brata.