Piratski akcijski RPG King of Seas stiže u veljači

Autori nove piratske akcijske avanture King of Seas najavljuju njen izlazak 18. veljače, pa im opraštamo nikad potvrđenu odgodu s jeseni za kada je prvotno bio planirana objava

Najavljen u srpnju prošle godine za jesenski izlazak, King of Seas je mnoge igrače na prvi pogled asocirao na Sea of Thieves. S potpunim pravom, dodali bismo, obzirom da je grafički vrlo sličan, dok je tematika u potpunosti ista, te ćemo i u njemu ploviti jedrenjacima u potrazi za srećom, slavom i bogatstvom počevši od 18. veljače za kada je prema novom izvješću developera najavljen izlazak za PS4, Xbox One, Switch i PC putem Steama.

Ipak, valja spomenuti kako King of Seas ima mnogo više poveznica s legendarnim uratkom Sid Meyer’s Pirates! obzirom da radnju ne pratimo kao pojedinac iz prvog/trećeg lica, već je igrivost fokusirana na brodove i sve vezano uz njih, od istraživanja proceduralno generiranog svijeta do razmjene topovskih salvi u žestokim okršajima protiv nebrojenih protivnika. Sama priča će nas pak odvesti na putovanje koje će se postupno otkrivati pronalaženjem zanimljivih likova čije će nas smjernice voditi u daljnje avanture, bilo da je riječ o potrazi za zakopanim blagom ili pokoravanju novog naselja.

Kako putovanje do odredišta ne bi bilo puko kliketanje po mapi i ubrzavanje vremena, maglovita aura oko našeg broda koja više sakriva nego otkriva će nas držati u vječnoj neizvjesnosti o mogućim situacijama koji su pred nama, a sam dinamički svijet će reagirati na naše postupke. Primjerice, svako novo osvojeno naselje će podići ljestvicu težine zbog čega će naše brodove, podijeljene u pet kategorija, valjati konstantno opremati i u stilu pravog RPG-a, dodjeljivati im dvadesetak sposobnosti u tri razvojne grane koje itekako utječu na performanse i stil igranja.

Osim plovidbe i borbe kojom stječemo reputaciju, povremeno ćemo dobivati i specijalne zadatke, baviti se trgovinom ako baš želimo ili jednostavno ribariti i pokušati uhvatiti preko 30 vrsta riba uz napomenu da za svaku postoje određeni preduvjeti poput doba dana, lokacije i vremenskih uvjeta koji trebaju biti ispunjeni. Prema prvim informacijama, King of Seas zvuči obećavajuće, a kakav će biti uistinu, saznat ćemo za nešto više od mjesec dana.