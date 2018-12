Podvodna survival igra Subnautica besplatna u Epic Games Storeu

Za vrijeme ovogodišnje dodjele nagrada The Game Awards tvorci Fortnitea, Epic Games, pokrenuli su Epic Games Store. Ova nova trgovina zamišljena je kao konkurencija Valveu i Steamu, a način na koji su odlučili privući izdavače i razvojne timove je ponuditi im veći postotak zarade u odnosu na konkurenciju. Umjesto tipične raspodjele u igraćoj industriji u kojoj trgovina uzme 30 posto i 70 ostane izdavaču, Epic sebi ostavlja 12 posto i 88 ide izdavaču.

Osim odlične ponude za developere, Epic nije do sada napravio mnogo toga kako bi privukli nove korisnike. Trenutno su dostupne tri nove igre i to kao ekskluzive - RPG Ashen, nova igra SuperGiant Gamesa u Early Accessu imena Hades i Hello Neighbor: Hide and Seek - te je danas dodan Darksiders III. Iako su sve igre prilično dobre, igračima se ne sviđa što za njihovo igranje moraju preuzeti još jedan program, a ne sviđa im se što već sada ima razvojnih timova koji su uklonili svoje najavljene igre sa Steama i po novome će ih neko vrijeme biti moguće kupiti samo u Epicovoj trgovini.

Da bi možda pridobili neke igrače na svoju stranu, Epic je u dogovoru s timom Unknown Worlds Entertainment naredna dva tjedna odlučio svima besplatno ponuditi odličnu survival igru imena Subnautica. U odnosu na ostale igre u žanru, ova je igrače stavila u ocean prepun svakakvih beštija i bila je hit već u Early Access fazi razvoja. Nakon izlaska konačne verzije za PC još veći broj igrača ju je zaigrao, da bi ovog mjeseca stigla i na PS4 i Xbox One.

Ako vas tako nešto zanima, zaputite se u Epic Store i besplatno preuzmite igru. Ponuda vrijedi do 27. prosinca, a jedino što vam treba je Epicov korisnički račun. Nakon toga će besplatno ponuditi kultni indie platformer Super Meat Boy i u međuvremenu bi trebali u svojoj trgovini početi prodavati i neke druge igre. Iako je ovo dobar početak, trebat će proširiti ponudu i ponuditi neke novosti koje druge trgovine nemaju jer su trenutno u planu samo ekskluzive koje više ljute igrače nego što ih raduju.