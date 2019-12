Posljednji tulumi prije zimske pauze – danas izašlo osam igara

Ovog tjedna, kao što se nekad zna dogoditi, su utorak i četvrtak udarni dani za izlazak novih igara. Tako danas imamo priliku zaigrati četiri potpuno nove, dva remastera i jednu koja je namijenjena samo vlasnicima PlayStationa 4, jer su je PC i Xbox One igrači već dobili priliku zaigrati. Da ne dužimo previše s uvodom, evo koja vas nova i stara iskustva čekaju.

Phoenix Point (PC)

Nakon brojnih odgoda i nešto problema radi objave ekskluzivnosti za Epic Games Store, projekt jednog od tvoraca originalnog XCOM-a konačno je dostupan. Za Phoenix Point zaslužni su Julian Gollop i njegov tim Snapshot Games, a zajedno su odlučili napraviti spiritualni nastavak na spomenutu strategiju na poteze u kojoj se branite od napada vanzemaljaca i spašavate naš planet.

Prošlog su tjedna objavili posljednje promjene za verzije koje su mogli igrati oni koji su podržali Fig kampanju ili kupili igru putem službenih stranica, a uz njih je stiglo i nekoliko trailera u kojima su nas htjeli upoznati s pričom i osnovnim frakcijama. Sada smo uz kratak trailer koji služi kao još jedan podsjetnik kada igra stiže dobili i dva tutoriala u pola sata u kojima možete vidjeti kako izgledaju oba aspekta igre – borba i taktiziranje na karti svijeta. Ipak, ako želite sami uskočiti u akciju opcija vam je nabaviti igru putem Epic Games Storea ili je preuzeti ako ste uspjeli riješiti Xbox Game Pass za PC. Na ostale platforme bi ova strategija trebala izaći nekad iduće godine, a ako vam treba više informacija, pogledajte službene stranice.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PS4, Xbox One, Switch)

Prošlo je gotovo dva mjeseca otkad su konzolaši dobili priliku po prvi puta zaigrati RPG klasike na nekoj platformi koja nije PC. Za portove su zaslužni Beamdog i Skybound Games, a paketi koje je sredinom listopada bilo moguće nabaviti uključivali su serijal Baldur's Gate, Icewind Dale i Planescape: Torment. Jedina igra koja tada nije bila dostupna, a bila je najavljena, je Neverwinter Nights.

Kao što je tada bilo rečeno, datum izlaska za taj kultni RPG bio je 3. prosinac, pa ako ste zainteresirani, i njega možete sada nabaviti. Ehnaced Edition uključuje osnovnu igru koja se sastoji od 10 zasebnih avantura temeljenih na svijetu D&D-a, ekspanzije Shadows of Undrentide i Hordes of the Underdark, te brojne druge dodatke koje možete igrati sami ili kooperativno (trenutno samo u PS4 i Switch verzijama, dok će podrška za Xbox One stići idući mjesec). Što se promjena tiče, Beamdog je podesio kontrole, ubacio podršku za widescreen ekrane s visokim rezolucijama, ubacio neke nove sadržaje, poboljšao korisničko sučelje, ispravio hrpu bugova i nešto uljepšao izgled. Ako ste zainteresirani, igra se na sve tri platforme prodaje za 50 američkih dolara.

Arise: A Simple Story (PC, PS4, Xbox One)

Za one koji su željni mirnijih i emotivnijih iskustava tu je Arise: A Simple Story. Prvi projekt tima Piccolo Studio za čije je izdavanje zadužen Techland Publishing bavi se životnom pričom starca koji je upravo napustio naš svijet, a pratit ćete lijepe i teške trenutke kroz različita razdoblja njegovog života. Osim što igra izgleda i zvuči prilično lijepo, zanimljiva je mehanika pomicanja vremena i mijenjanja godišnjih doba koja vam pomaže za platformske dijelove.

Kritičari su prilično zadovoljni onime što je ovaj tim pripremio, no imali su primjedbe upravo na platformske elemente. Priča, atmosfera i izgled se svima svidio, ali nepreciznost skakanja zna izazvati frustracije, kažu. Ako možete prijeći preko toga, čeka vas lijepo iskustvo uz koje ćete provesti nešto manje od deset sati. Arise: A Simple Story na računalima možete nabaviti ekskluzivno putem Epic Games trgovine, dok se konzolaške verzije nalaze u odgovarajućim trgovinama. Ako vam trebaju dodatna pojašnjenja, posjetite ove stranice.

Halo: Reach (PC)

Sredinom ožujka ove godine je Microsoft najavio Halo: The Master Chief Collection – kolekciju od šest igara iz tog veoma popularnog serijala za Xbox koje će stići na PC. Na verzijama prilagođenim modernim računalima rade 343 Industries, Splash Damage i Ruffian Games, a Xbox Games Studios igračima poručuje da neovisno o tome jesu li dugogodišnji fanovi serijala ili će po prvi puta upoznati Spartana 117, ovo je najbolje Halo iskustvo.

Microsoft je odmah rekao da neće sve igre biti dostupne istovremeno, već će izdavati jedno po jedno iskustvo. Prvo na redu je Halo: Reach, koje možete nabaviti zasebno po cijeni od 9,99 eura ili u sklopu cijele Master Chief kolekcije koja se prodaje za 39,99 eura. Ako imate Xbox Game Pass za PC, igra vam je dostupna i tim putem. U ovoj pucačini pratit ćete priču Noble Teama, grupi Spartansa koja je unatoč nemogućim izgledima spasila nebrojene živote. Što se poboljšanja tiče, tu su podrška za 4K rezoluciju i 60 sličica u sekundi, podešene kontrole za tipkovnicu i miša, te brojne grafičke postavke i poboljšanja. Od sadržaja se nudi kampanja koja se sastoji od 11 misija, te dorađeno multiplayer iskustvo koje će timovi proširiti iduće godine s novim mapama i modovima. Igru možete nabaviti na Steamu, a sve detalje o kolekciji ćete pronaći na službenim stranicama.

Blair Witch (PS4)

Krajem kolovoza su oni koji igraju na računalima i Xboxu One dobili priliku zaigrati najnoviji horor razvojnog tima kojeg je proslavio taj žanr. Bloober Team je usput dobio i licencu za napraviti horor na popularnom filmu, pa je tako i njihova igra imala slično ime – Blair Witch. Premisa je bila da pratite umirovljenog policajca i njegovog psa u potrazi za nestalim dječakom, ali se nedugo nakon početka u šumi počnu događati svakakve nadnaravne i nimalo ugodne stvari.

Igračima se igra dopala mnogo više nego kritičarima, a nakon izlaska je tim kroz nadogradnje pokrpao probleme, te je danas na platformama kojima je igra dostupna izdao besplatni dodatak imena Good Boy Pack koji ubacuje neke nove sadržaje, kozmetičke dodate i realističnije ponašanje za četveronožnog pratitelja. PlayStation 4 verziju možete nabaviti putem PSN trgovine gdje se prodaje za 199 kuna, odnosno 159,20 kuna ako plaćate PS Plus pretplatu. Sve druge informacije o ovom hororu možete pročitati ovdje.

SaGa: Scarlet Grace (PC, PS4, Switch, iOS, Android)

JRPG serijal SaGa postoji od 1989. Godine, a SaGa: Scarlet Grace je dvanaesti nastavak koji je izašao u Japanu prije tri godine. Square Enix je za vrijeme svoje prezentacije na sajmu E3 ove godine najavio kako će Romancing SaGa 3 po prvi puta stići na zapadno tržište, a isto vrijedi i za Scarlet Grace: Ambitions koji je od danas dostupan na gotovo svim aktualnim platformama.

“Firebringer, pali bog i trn u oku cijelog čovječanstva, uništio je svijet nakon što su ga prognali. Oni koji su preživjeli osnovali su Empire s jednim ciljem na umu: napadanje Firebringera I njegovih beštija u borbi za opstanak čovječanstva. Nakon tisućljeća krvavih borbi, Firebringer je konačno poražen, a kako Empire više nema svrhu, počeli su ustanci.” U ovakvom ćete se svijetu družiti s četiri različita lika i pratiti njihove avanture i pokušaje stvaranja normalne budućnosti. U svakom timu možete imati po pet boraca, borbe se odvijaju na poteze, a svijetom možete proći bilo kojim redoslijedom i preskakati stvari ako baš želite, samo imajte na umu da vaše odluke imaju posljedice. Detaljnija objašnjenja o igri I svijetu potražite na službenim stranicama, gdje se nalaze i poveznice za trgovine za sve verzije igre.

Life is Strange 2 – Episode 5 (PC, PS4, Xbox One)

Dontnod Entertainment je uzeo malo više vremena za razvoj svake epizode Life is Strange 2, jer su htjeli igračima pružiti najbolje moguće iskustvo. Drugoj sezoni ove avanture danas stiže kraj, budući da je dostupna peta i posljednja epizoda. S braćom Diaz se igrači druže od kolovoza prošle godine, a kako njihova priča završava ovisit će o tome kakve su odluke donijeli do sada i što će napraviti u posljednjem poglavlju imena Wolves.

Tim je posljednjih mjesec dana imao odbrojavanje do izlaska zadnje epizode, a danas su se na službenom blogu članovi tima zahvalili fanovima i podlijelili s njima razmišljanja o ovoj igri. Nije poznato što će se dogoditi sa serijalom, budući da je druga igra nešto lošije prošla i kod kritičara i kod igrača nego original, pa ćemo vidjeti što Square Enix ima u planu za nove nastavke. Life is Strange 2 na PC-u možete nabaviti putem Steama, a ako želite više informacija o novoj priči u svijetu s nadnaravnim elementima, bacite oko na ove stranice.

Tools Up! (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Za kraj malo zabave za cijelu obitelj već kad nam praznici stižu ili za grupu prijatelja, ako vam je draže s njima se zabavljati. Tools Up! je ime iza kojeg se krije zabavno i šašavo iskustvo u kojem ćete renovirati stanove. Razvojni tim The Knights of Unity pripremio je igru u kojoj možete uživati sami, ali za koju kažu da je bolje ako skupite još tri osobe i zajedno krenete u preuređivanje u kojem ćete to nastojati što brže i efikasnije napraviti.

Osoba koja ima nacrt upravlja kamerom, dok ostatak ekipe trči i gleda što sve treba raditi. Osim običnih zgrada, stvari postanu malo stresnije kada ste okruženi lavom. Tim kaže da su osmislili jednostavne kontrole i za početnike ne pretjerano zahtjevan gameplay, zbog čega smatraju da je njihov uradak idealna parti igra za sve koji se bave time. Tools Up! se na sve četiri platforme prodaje po cijeni od 16,79 eura, a verziju za PC ćete pronaći na Valveovom servisu. Sve ostale detalje o igri potražite na službenim stranicama.