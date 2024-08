Prison Architect 2 odgođen po treći put ove godine

S obzirom na to da nije uspio zadovoljiti željene standarde kvalitete kada su posrijedi sadržaj i performanse, budućnost Prison Architecta 2 neizvjesnija je nego ikada.

Prison Architect 2, Double Elevenov nastavak Introversion Softwareove simpatične simulacije menadžeriranja zatvora iz 2012. godine, ipak nećemo moći zaigrati početkom rujna, a kako smo se nadali.

Naime, kako stoji u objavi koja je nedavno osvanula na službenoj stranici Paradox Interactivea, interna testiranja pokazala su da Prison Architect 2 nije uspio zadovoljiti željene standarde kvalitete kada su posrijedi sadržaj i performanse, pa je stoga odgođen po čak treći put ove godine. I to ni manje ni više nego na neodređeno, a zbog čega su Paradoxovci u spomenutoj objavi također poručili kako će vratiti novac svakom igraču koji je igru nesmotreno prednaručio.

Znači li to da će Prison Architect 2 zadesiti ista sudba kao i Life by You – onaj drugi Paradoxov naslov koji je također bio više puta odgađan, samo zato da bi prije par mjeseci bio u potpunosti otkazan? Odgovor na ovo pitanje koje se samo po sebi nameće, naravno, ne znamo, ali moramo priznati da nas takav tužan rasplet događaja ne bi ni najmanje iznenadio.