Prvih 100 dana Fallouta 76 i planovi za 2019.

Fallout 76, igra koja je mogla biti prošlogodišnji hit je ispala tako kako jest i nemali broj puta smo pisali o njoj, kao i povezanim skandalima prije i nakon izlaska. Povodom prvih sto dana na sceni, Bethesda je objavila službeno priopćenje u kojem zahvaljuju igračima na kontinuiranim povratnim podacima koji su im pomogli ispraviti brojne nedostatke i izvršiti masu poboljšanja. Neke promjene su prema njihovim riječima prošle relativno nezapaženo, no kako i samo priznaju, pred njima je još mnogo posla, iako su sretno objaviti kako je stabilnost igre i servera u odnosu na izvornu verziju poboljšana preko 300 posto, te da u prosjeku igrači u Falloutu 76 provode prosječno četiri sata dnevno. Svjesni su kako su mnogo griješili prije i nakon izlaska koji je bio vrlo težak, no tvrde kako su predani napraviti igru što boljom i platformom za vječne avanture u godinama koje slijede. Dio svojih planova na koji način to misle ostvariti su ovom prilikom i otkrili, a besplatni sadržaji će početi stizati već 12. ožujka nadogradnjom Wild Appalachia.

Wild Appalachia donosi nove serije zadataka Shear Terror i Ever Upwards u kojima nas očekuju novi susreti s čudovištima koja su predajom dosegla mitski status, legendarnog trgovca Purveyor kod kojeg ćemo moći nabaviti rijetke resurse za izradu posebnih predmeta, dok ćemo rastavljanjem najboljih primjeraka opreme dobiti priliku otključati planove za legendarna oružja ili oklope. Ova nadogradnja će nam također dati nove opcije izgradnje u kampovima, poseban vremenski ograničeni događaj Fasnacht Parade, kao i novi način igranja Survival koji fanovima PvP-a donosi nove izazove i veće nagrade.

Tijekom ljeta autori planiraju novi veliki dodatak Nuclear Winter koji će prema njihovim riječima u potpunosti promijeniti dosadašnja pravila i same temelje igrivosti, iako bismo voljeli malo detaljnije objašnjenje što pod time točno misle obzirom da može značiti svašta. Uz to, otvorit će dva nova raida, Vault 96 i 94 Opening za najopremljenije likove, te uvesti sustav prestiža koji će igračima preko 50. stupnja razvoja omogućiti stjecanje legendarnog statusa i resetiranje njihovih avatara s moćnijim sposobnostima. Za jesen je pak u planu Wastelanders, "najveća i najambicioznija" nadogradnja za Fallout 76 koja donosi nastavak glavnog serijala zadataka, nove frakcije i događaje, te neka iznenađenja koja ovom prilikom nisu navedena, a detaljnije informacije o ljetnoj i jesenskoj nadogradnji će biti objavljivane kako se bliži njihov izlazak.