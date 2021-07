PS Plus od utorka dijeli CoD: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds i A Plague Tale: Innocence

Završetak mjeseca je po ustaljenom rasporedu donio novu objavu na PS Blogu u kojoj je Sony najavio Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds i A Plague Tale: Innocence kao igre koje će pretplatnici na PS Plus moći prisvojiti prvog utorka u srpnju. Prije no što krenemo u podrobnije predstavljanje, spomenimo kako je ovo ujedno i posljednji poziv za uvrštavanje u kolekcije Battlefielda V, Stranded Deepa i Wreckfesta: Drive Hard, Die Last koji su trenutne mjesečne igre na PS Plusu za lipanj, a kako smo svojevremeno pisali, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ćete, ako još uvijek niste, moći prisvojiti i tijekom srpnja, točnije do 2. kolovoza kada stiže nova smjena.

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

Nakon što smo prošli mjesec mogli besplatno ugrabiti Battlefield V, red je došao i na serijal Call of Duty, nažalost ne njegovo posljednje izdanje, već Black Ops 4 iz 2018. To doduše ne bi trebalo nikoga zamarati obzirom da je riječ o jednom od najbolje ocijenjenih poglavlja ove franšize uz napomenu kako je isto ujedno i prvo iz kojeg je izbačena tradicionalna single player kampanja. Umjesto nje, developeri su uz tradicionalne kompetitivne multiplayer načine igranja i kooperativno napucavanje zombija uvrstili Blackout, battle royale mod kojeg je kritika svojevremeno pošteno nahvalila. U svakom slučaju, primamljiva ponuda koju svakako iskoristite.

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Prije nešto manje od godinu dana ekipa Saber Interactivea je objavila WWE 2K Battlegrounds koji je uletio umjesto otkazanog novog poglavlja serijala WWE 2K zbog slabih rezultata prethodnika, WWE 2K20. Kao i NBA Playgrounds, WWE 2K Battlegrounds donosi mnogo arkadniji pristup američkom hrvanju uz vidno smanjenu dozu realizma, a ostat će zapamćen po vrlo zabavnom kooperativnom načinu igranja i unikatnoj grafičkoj izvedbi. Ipak, kritika i igrači mu nisu bili pretjerano naklonjeni zbog mikrotrasakcija koje su razlog zbog kojeg se o ovom naslovu pisalo i kao "samom dnu WWE serijala", no kako ćemo ga imati priliku zaigrati besplatno, ništa nas ne sprječava da ga isprobamo.

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Zvijezdu srpanjske ponude besplatnih naslova predstavlja A Plague Tale: Innocence, emotivna survival avantura iz svibnja 2019. koja je pokupila brojna priznanja, a i sami smo je nahvalili u tom izvornom izdanju. Inačica koja će nam se nuditi se premijerno pojavljuje za PlayStation 5 u dorađenom izdanju, što znači da je nećete moći igrati na PS4. Uz mračno srednjovjekovno okruženje kojim vlada kuga, priča prati Amiciu i njenog mlađeg brata Huga koji će uz stalnu prijetnju štakora i inkvizicije morati naučiti vjerovati jedan drugome ukoliko žele sačuvati žive glave u ovom nepraštajućem svijetu. Dakako, ova inačica za PS5 dolazi s podrškom za 4K razlučivost, 60 sličica u sekundi, poboljšanim grafičkim efektima i brzim učitavanjem sadržaja s diska, što je i logično obzirom na tvornički ugrađeni SSD u novoj generaciji konzola. Topla preporuka za vruće ljetne dane.