PS Plus u srpnju daruje CoD: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered i Endling – Extinctio

Prema ustaljenoj praksi, Sony je otkrio koje će nove igre korisnici njihovog servisa PlayStation Plus moći besplatno prisvojiti tijekom srpnja. Spomenut ćemo kako igre koje igrači na taj način uvrste u zbirke ostaju u njima trajno, te su uvijek dostupne uz aktivnu pretplatu, bez obzira jesu li je u nekom trenutku prekinuli. Nova ponuda besplatnih igara stupa na snagu u utorak, 4. srpnja, i do tada su još uvijek dostupni NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 i Trek to Yomi, a naslijedit će ih novi trojac, Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered i Endling – Extinction.

Call of Duty: Black Ops Cold War ne treba posebno predstavljati obzirom da je riječ o još jednom poglavlju popularnog Call of Duty serijala oko kojeg sudovi još uvijek raspravljaju glede dopuštenja Microsoftu da preuzme Activision. Ovaj nastavak nas vodi u brutalnu geopolitičku bitku s početka osamdesetih godina prošlog stoljeća tijekom koje ćemo posjetiti mnogobrojna žarišta poput Belina, Vijetnama, Turske, pa čak i sjedišta KGB-a u SSSR-u, te kao specijalni operativci pokušati spriječiti katastrofu koju bi narušavanje globalnih odnosa moglo donijeti. Kao i uvijek, ovo poglavlje donosi vlastiti set mapa za multiplayer kao i ustaljene Zombije kao zasebnu priču koju je najbolje iskusiti kooperativno.

Legendarni Alan Wake bi trebao dobiti svoj punokrvni nastavak sredinom listopada, no do tada nije zgorega zaigrati original, Alan Wake Remastered u kojem će potraga za nestalom voljenom otkriti nevjerojatne misterije i horore koji okružuju gradić Bright Falls. Uz ograničeni inventar i nadnaravnu prijetnju, igrače očekuje iznimna, gotovo filmska avantura kakvu zna isporučiti samo ekipa Remedy Entertainmenta, potpisnika Controla i Max Paynea. Endling – Extinction je pak treća igra koju ćemo moći besplatno prisvojiti od utorka, a vodi nas u survival avanturu posljednje lisice i njenih potomaka koje valja zaštiti od opasnosti postapokaliptičnog svijeta i destrukcije koju je uzrokovao čovjek svojim neodgovornim ponašanjem.