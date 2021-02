Ratchet & Clank: Rift Apart izlazi sredinom lipnja

Igrači se s Ratchet & Clankom druže ekskluzivno na Sonyjevim konzolama od kraja 2002. godine, a novu igru, osim ako ne računamo blagi reboot originala iz 2016. godine, igrači nisu vidjeli gotovo deset godina. Insomniac Games je svoju novu igru prvi put pokazao kada je Sony pokazao prvu turu igara za PlayStation 5 prošle godine u lipnju, a mnogi su se nadali da će izaći zajedno s novom konzolom. To se nije dogodilo, ali su sada konačno objavili datum izlaska.

Ratchet & Clank: Rift Apart će izaći 11. lipnja ekskluzivno za PlayStation 5, a uz datum izlaska dobili smo detalje o verzijama igre koje stižu. Igrači koji odrade predbilježbe za običnu verziju dobit će uz igru rekreiran oklop koji će biti poznat fanovima serijala, kao i oružje za korištenje. Carbonox oklop su igrači prvi put mogli vidjeti 2003. godine u Ratchet & Clank: Going Commando, dok je Pixelizer oružje iz reboota iz 2016. godine. Oba dodatka su naravno dorađena i uljepšana za PS5 verziju gre.

Druga opcija je Digital Deluxe Edition koja uz spomenuto uključuje pet setova oklopa, stickere za Photo mod, 20 Raritaniuma (materijali za nadogradnju koji koristite u igri), digitalni soundtrack i artbook. Obje verzije moguće je nabaviti već danas putem PSN trgovine. Prva će vas koštati 599 kuna, a druga 679 kuna. Posebnost za hrvatsko tržište je da će igra biti lokalizirana i prevedena, pa tko bude htio moći će uključiti titlove i koristiti izbornike na našem jeziku.

Ratchet & Clank: Rift Apart donosi potpuno novu priču, pa tim kaže da je igra idealna i za one koji nisu nikad zaigrali neki naslov iz serijala, dok će dugogodišnji fanovi pronaći poveznice s prijašnjim igrama. Zli Dr. Nefarious je napravio uređaj s kojima može otvarati portale u različite dimenzije i pronaći one u kojima uvijek pobjeđuje, što Ratchet i Clanka razdvoji. Cilj ih je opet ujediniti, a na svojem putovanju će upoznati novu Lombaxicu, kojoj tim još ne želi otkriti ime. Uz poznate i nove lokacije, bit će novih oružja i vještina, kao i najljepše iskustvo s izuzetno brzim učitavanjima zahvaljujući moći nove konzole. Kratak novi trailer nalazi se u nastavku, a svi ostali detalji o igri na ovim stranicama.