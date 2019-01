Resident Evil 2 premašio 3 milijuna prodanih primjeraka, stiže i besplatan DLC

Prije devetnaest dana je Capcom za PC, PlayStation 4 i Xbox One izdao demo verziju za survival horor igru Resident Evil 2 Remake. U njoj su igrači dobili pola sata za istraživanje policijske postaje u Raccoon Cityju koja je postala novi dom za razne vrste hodajućih mrtvaca, a ako su uspješno izvršili misiju koju je razvojni tim predvidio, dobili bi nešto više detalja od onih koje je samo dočekao trailer.

Po popularnosti demo verzije, koju je u nekoliko dana preuzelo 2,4 milijuna igrača (brojka se odnosila samo na one koji su odlučili podijeliti svoje podatke), bilo je za očekivati da će Capcom imati još jedan hit u svojim rukama, a to su sada i potvrdili. Nakon što je konačna verzija igre postala dostupna prošlog petka, prodalo se više od tri milijuna primjeraka igre. Brojka se odnosi na prodaju između 25. i 29. siječnja, a ne spominju se predbilježbe. Original, koji je izašao početkom 1998. godine, je došao do brojke od 4,96 milijuna prodanih primjeraka, tako da nema nikakve sumnje da će ga Remake brzo nadmašiti.

Osim prodajnih rezultata, dobili smo i više detalja o nadolazećem besplatnom DLC-u za igru, The Ghost Survivors. Igrači će dobiti priliku zaigrati kao nekoliko likova čiji su životi prerano okončani, ali su u alternativnoj verziji događaja uspjeli pobjeći iz jezivog grada. Svaki lik će imati svoj scenarij: Runaway prati kći gradonačelnika Katherine Warren, No Time to Mourn prati vlasnika trgovine oružjem Roberta Kenda i Forgotten Soldier prati neimenovanog vojnika. Ovaj DLC krije još neke sadržaje o kojima Capcom nije bio spreman objaviti detalje, a svi vlasnici igre moći će ga preuzeti 15. veljače.

Resident Evil 2 izašao je 25. siječnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kritičari i igrači oduševljeni su novom verzijom survival horora kojeg su mnogi proglašavali najboljim u žanru. Sve što želite saznati o igri možete pronaći na službenim stranicama, a ako volite statistike, portal ResidentEvil.net prati sve što su igrači u igri do sada napravili. Nakon odlične prošle godine koju je Capcom imao zahvaljujući akcijskom RPG-u Monster Hunter World, izgleda da će im i 2019. biti naklonjena.