RPG Pagan Online uskoro izlazi iz Early Accessa

Novosadski razvojni tim Mad Head Games je uz pomoć izdavača Wargaming sredinom travnja putem Early Accessa izdao svoj prvi RPG imena Pagan Online. Odlučili su implementirati gameplay mehanike na koje su igrači navikli od žanra akcijskih RPG-ova i to sve zapakirali u Slavensku mitologiju, pa su se igrači iz regije mogli susresti s poznatim imenima i mitovima.

Nažalost, prema ocjenama koje igra ima na Steamu i našim dojmovima koje ste mogli pročitati, to nije bilo dovoljno da se igra izdvoji od ostatka konkurencije, ali tim smatra da će im nešto više od četiri mjeseca u Early Accessu biti dovoljno da poprave i dorade sve ono na što igrači imaju primjedbe. Objava o izlasku konačne verzije stigla je putem službenog bloga, pa ako ne dođe do promjena ova će igra izaći za nešto više od mjesec dana.

"Veoma smo uzbuđeni što možemo objaviti da će Pagan Online službeno izaći 27. kolovoza uz promjene u mehanikama i nove sadržaje koje su toliko velike da ćemo vam oprostiti ako pomislite da igrate kompletno drugačiju igru", poručuje tim. To uključuje cijelu kampanju koja će se sastojati od osam poglavlja, mogućnost igranja samo mišem (do sada je bilo nužno koristiti WASD) ili kontrolerom, dva nova lika, nova oružja i oprema, dorađen sustav craftinga i loota, nove vještine i novi izazovi za one koji žele nastaviti igrati kad priča završi.

Mad Head je također rekao da s izlaskom verzije 1.0 ne planiraju stati s razvojem, nego će nadogradnjama proširivati igru nakon što se to dogodi. Uz novu verziju stiže i nova cijena, pa će se umjesto 16,99 eura prodavati za 24,99. Ako vam treba više informacija o igri, posjetite službene stranice, a ako je želite nabaviti zaputite se na Steam.