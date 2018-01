RPG Seven: The Days Long Gone od sada ima demo

Fool's Theory je razvojni tim koji se sastoji od ljudi koji su radili na drugoj i trećoj igri u serijalu The Witcher te nekolicini manjih nezavisnih naslova. Zajedno s drugim timom i izdavačem, IMGN.PRO, napravili su svoj prvi veći projekt imena Seven: The Days Long Gone koji je izašao prvog dana u prosincu prošle godine.

Za ovu igru tim kaže da je glavnu inspiraciju pronašao u serijalu Thief, a uz to je opisuju kao 3D izometrijski RPG. Glavni protagonist Teriel nalazi se na putu prema otoku koji služi kao veliki zatvor, Peh. Njegov vjerni pratitelj je demon Artanak koji, osim što ga je zaposjeo, mu pomaže otkriti mračne tajne otoka i neizvjesnu sudbinu cijelog tog cyberpunk svijeta.

Iako je Seven dobio solidne ocjene, ambicije tima su za prvi tako veći projekt bile malo prevelike, zbog čega je igra imala dosta bugova. No, nakon njenog izlaska i povratnih informacija od strane igrača nastavili su s radom na njoj, a sada se svi koji se žele uvjeriti u te promjene mogu isprobati demo verziju.

Evo što je jedan od glavnih članova Fool's Theoryja, Jakum Rokosz, imao reći o stanju u kojem se trenutno igra nalazi: "Seven: The Days Long Gone je dobio dobre ocjene kada je izašao zbog toga što smo željeli gurnuti tradicionalne izometrijske RPG-ove u novom smjeru. Ostvarili smo uspjehe u mnogim aspektima, no istovremeno nam u nekima to nije pošlo za rukom. U protekla dva mjeseca smo zbog toga izdali nekoliko velikih zakrpi u kojima smo pokrili područja koja su trebala popravke i smatramo kako je naša igra sada mnogo bolja nego što je bila kada je izašla."

Glavni razlog izdavanja demo verzije je lijepo opisan, a možete je besplatno preuzeti na Steamu i na GOG-u. Uz to, ako vam se svidi ono što ste iskusili, na oba ta servisa možete do 29. siječnja kupiti igru po 30 posto nižoj cijeni. Više detalja o igri ćete pronaći ili na servisu na kojem odlučite preuzeti demo ili na službenim stranicama. Ispod teksta vas čeka trailer, pa ako ste zainteresirani za isprobavanje nečeg novog, uskočite u Terielove cipele i vidite što taj misteriozni svijet donosi.