Šef Take-Twoa tvrdi da je sve u vezi Civilizationa VII u redu i prema zacrtanom planu

Prema statistikama, Civilization VII ima manje igrača od prethodna dva poglavlja, no Strauss Zelnick kaže da ih to previše ne zabrinjava i da će sve doći na svoje

Damir Radešić utorak, 12. kolovoza 2025. u 20:26

Od izlaska sedmog poglavlja legendarnog serijala Civilization prošlo je šest mjeseci i premda se Firaxis i Take-Two svim silama trude dovesti ga u red i privući igrače, to im prema statistikama ne polazi za rukom.

Igrači su od početka zamjerali nespretno sučelje i tehničke nedostatke, no najžešće kritike upućene su na račun izmjena igrivosti, poglavito smjena razdoblja koje, po mnogima, više predstavljaju nazadovanje nego napredak.

Koliko je posljednje izdanje „popularno“ najbolje govore statistike portala SteamDB. U posljednja 24 sata Civilization VII zaigralo je 7.705 igrača u isto vrijeme, što je znatno ispod 42.013 koliko je zabilježio prethodnik Civilization VI, te više nego dvostruko slabije od Civilizationa V, igre stare petnaestak godina, sa svojih 16.364 igrača.

Gledamo li brojke, očito je kako svi dosadašnji napori da se sedmo poglavlje dovede u red nisu urodili plodom, no Strauss Zelnick, šef Take-Twoa, tvrdi da je tako nešto planirano od početka i da se ne zamaraju time.

„Trenutne statistike su u skladu s našim inicijalnim očekivanjima za ovaj nastavak“, kaže Zelnick i nadodaje da je ovaj serijal poznat po sporijem startu. „Iako smo sporo krenuli i morali raditi izmjene, uz još više promjena koje dolaze, imam osjećaj da odziv igrača postaje sve bolji i pozitivan sam u vezi ovog naslova. Smatram da će tijekom vremena (Civilization VII) zauzeti svoje mjesto na tronu na uspješan i vjerodostojan način“, zaključuje Zelnick.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi