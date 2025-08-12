Šef Take-Twoa tvrdi da je sve u vezi Civilizationa VII u redu i prema zacrtanom planu

Prema statistikama, Civilization VII ima manje igrača od prethodna dva poglavlja, no Strauss Zelnick kaže da ih to previše ne zabrinjava i da će sve doći na svoje

Od izlaska sedmog poglavlja legendarnog serijala Civilization prošlo je šest mjeseci i premda se Firaxis i Take-Two svim silama trude dovesti ga u red i privući igrače, to im prema statistikama ne polazi za rukom.

Igrači su od početka zamjerali nespretno sučelje i tehničke nedostatke, no najžešće kritike upućene su na račun izmjena igrivosti, poglavito smjena razdoblja koje, po mnogima, više predstavljaju nazadovanje nego napredak.

Koliko je posljednje izdanje „popularno“ najbolje govore statistike portala SteamDB. U posljednja 24 sata Civilization VII zaigralo je 7.705 igrača u isto vrijeme, što je znatno ispod 42.013 koliko je zabilježio prethodnik Civilization VI, te više nego dvostruko slabije od Civilizationa V, igre stare petnaestak godina, sa svojih 16.364 igrača.

Gledamo li brojke, očito je kako svi dosadašnji napori da se sedmo poglavlje dovede u red nisu urodili plodom, no Strauss Zelnick, šef Take-Twoa, tvrdi da je tako nešto planirano od početka i da se ne zamaraju time.

„Trenutne statistike su u skladu s našim inicijalnim očekivanjima za ovaj nastavak“, kaže Zelnick i nadodaje da je ovaj serijal poznat po sporijem startu. „Iako smo sporo krenuli i morali raditi izmjene, uz još više promjena koje dolaze, imam osjećaj da odziv igrača postaje sve bolji i pozitivan sam u vezi ovog naslova. Smatram da će tijekom vremena (Civilization VII) zauzeti svoje mjesto na tronu na uspješan i vjerodostojan način“, zaključuje Zelnick.