Serijal Half-Life besplatan za igranje, nova ekspanzija za Frostpunk i nekoliko drugih novosti

Proteklih tjedan dana najvažnije vijesti bile su vezane uz odgode izlazaka AAA igara koje brojni igrači iščekuju. Među njima su, zasad, Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077 i Dying Light 2 i baš nas zanima koja će se sljedeća naći na tom popisu. Jučer barem nije bilo takvih vijesti, već onih koje nas obavještavaju o novim igrama, onima koje stižu uskoro, kao i one koje možemo zaigrati besplatno.

Serijal Half-Life free-to-play do izlaska Half-Life Alyx

Prije par mjeseci je Valve najavio Half-Life: Alyx, novu igru smještenu u tom popularnom serijalu koja je u izradi isključivo za VR uređaje. Nije nastavak priče koju mnogi igrači već jako dugo godina čekaju, nego se radnja odvija prije nego što je Gordon Freeman pokušao dovesti agresivne vanzemaljce Combine u red. Glavna junakinja je Alyx i bavi se osnivanjem pokreta otpora protiv spomenutih negativaca, a tim je obećao da će unatoč tome što se radi o VR iskustvu igra imati sve elemente koje očekujete od neke igre u svijetu Half-Lifea.

Svi oni koji se žele upoznati s pričom i tim kultnim FPS-ovima, a do sada nisu, do izlaska nove igre u ožujku mogu besplatno preuzeti i zaigrati sve igre. To uključuje Half-Life i oba dodatka, Blue Shift i Opposing Force, Half-Life 2, kao i Episode One i Episode Two. Nadamo se da će Valve napraviti nešto s Episode Three, o kojoj se toliko godina priča, a nikako da stigne. U izjavi koju su pripremili Valve kaže da iako se Half-Life: Alyx odvija prije spomenutih igara one dijele likove i dijelove priče, te kako tim koji radi na novoj igri smatra da će vam za najveći užitak biti najbolje da odigrate sve ove stare. Za to će vam trebati Steam i korisnički račun, pa ako nemate možete to odraditi ovdje. Half-Life: Alyx nema datum izlaska, ali se zna da će izaći u ožujku i sve što je tim bio spreman objaviti nalazi se ovdje.

Izašla ekspanzija za strategiju Frostpunk

Kao što nam je nezavisni razvojni tim 11 bit studios najavio, ako želimo od sada možemo vidjeti kako je svijet Frostpunka izgledao prije apokalipse koja je smrznula sve. Članovi tima kažu kako su pripremili najkompleksniji i najveći scenarij do sada, pa je novi dodatak dobio titulu ekspanzije. The Last Autumn, kao što ime kaže, prati posljednju jesen prije nego što je svijet prekrio trajni bijeli pokrivač i izradu generatora koji je u osnovnoj igri zaslužan za preživljavanje ljudi koji uspiju doći do njega (ako ste vi sposoban vođa, naravno).

„Svi asociraju Frostpunk sa snijegom i zimom, pa nam je cilj bio pružiti im nešto potpuno drugačije i promijeniti atmosferu igre“, rekao je glavni dizajner ove strategije, Kuba Stokalski. Zadatak vam je napraviti generator kako biste pripremili čovječanstvo za zimu koja stiže, što uključuje nove i drugačije izazove s kojima ćete se morati nositi kako bi vam to uspjelo. Osim toga, spominju se dvije nove knjige sa zakonima, novo tehnološko stablo, 25 novih zgrada, nove društvene klase i brojne druge mehanike. Kada to svladate, čeka vas i nova varijanta Endless moda. Ekspanziju The Last Autumn možete nabaviti za PC putem Steama i GOG-a zasebno ili ako ste već nabavili Season Pass dobit ćete je automatski. Ako vas zanima više o Frostpunku, informacije ćete pronaći na ovim stranicama.

MMO inspiriran Pokemonima imena Temtem ušao u Early Access

„Temtem je MMO u kojem skupljate stvorenja i koje je inspiraciju potražilo u serijalu Pokemon, a igračima će omogućiti da istraže svijet sa svojim prijateljima i usput se upoznaju s novima. Borite se, trgujte i skupljate Temtemove zajedno u svijetu koji će neprestano rasti“, poručuje razvojni tim Crema koji je time zaintrigirao velik broj igrača. Članovi tima najprije su se bavili razvijanjem igara za mobilne platforme, zatim su prije par godina napravili rogue-like pucačinu Immortal Redneck, a kad su s njom završili, zaključili su da je vrijeme da se posvete PC-u i konzolama i najavili su Temtem.

Ova igra je od sada dostupna putem Early Accessa na Steamu, a zbog velikog interesa prvog dana su već imali poteškoće sa serverima. Ovaj MMO trenutno možete igrati samo na PC-u i tim procjenjuje da će im za konačnu verziju trebati barem godina i pol. Trenutna verzija igre ima priču za koju će vam trebati više od 20 sati da je privedete kraju, podršku za co-op, 76 Temtema, mogućnost podešavanja lika po želji, PvP borbe, tri otoka za istraživanje i brojne druge stvari. Ako vas takvo što zanima, igra se prodaje za 30,99 eura, a možete je nabaviti na Steamu i Humbleu. Sve druge detalje možete potražiti ovdje.

The Walking Dead The Telltale Definitive Series izlazi ovog tjedna

Nakon svih problema koji su se dogodili sa zatvaranjem Telltale Gamesa, posljednja sezona avanture temeljene na svijetu The Walking Deada ipak je bila dovršena. Razvoj je preuzeo Skybound Games, zaposlio neke od ljudi koji su radili na serijalu i priveo priču Clementine do kraja. Svi oni koji su čuli dobre stvari o tim igrama, ali ih do sada nisu zaigrali, od ovog tjedna će ih moći nabaviti u paketu imena Definitive Series.

Razvojni tim pripremio ga je za one koji igraju na PC-u i Switchu i usput izdao novi trailer za drugu sezonu i A New Frontier koje su od danas prvi put dostupne na Nintendovoj konzoli. Također, one sezone koje više nije bilo moguće kupiti na Valveovom servisu će do kraja tjedna Skybound Games opet početi prodavati. Uz to smo dobili podsjetnik da će 23. siječnja izaći prvo VR iskustvo smješteno u svijetu Roberta Kirkmana, The Walking Dead: Saints & Sinners, o kojemu više možete pročitati na Steamu. Lijepo je da se situacija razriješila i da će svi zainteresirani igrači moći iskusiti te emocionalno teške avanture.

Commandos 2 HD Remaster izlazi uskoro, objavljene nove slike

Za vrijeme sajma E3 prošle godine nas je izdavač Kaylpso Media izvijestio o tome da rade na novim verzijama voljenih strategija Commandos 2 i Praetorians. Uz obje igre dodali su „HD Remaster“, rekli da najprije stižu verzije za PC, da bi prije par mjeseci poručili da svi koji kupe igre u njihovoj trgovini dobivaju pristup beta testiranju. Taj period uskoro završava i obje će igre izaći u konačnim verzijama, pa smo kao podsjetnik dobili hrpu slika Commandosa 2.

U ovoj igri pratite veoma vješte vojnike koji u Drugom Svjetskom ratu na raznim lokacijama sabotiraju Naciste iza neprijateljskih linija. Original je bio izvrstan i mnogima je još uvijek drag, pa se nadamo da je tim zadužen za nove verzije odradio dobar posao. Promjena u izgledu baš i nema – i dalje nam se čini da je onako kao što je bilo prije 19 godina, što nije nužno loša stvar. Svi koji su zainteresirani moći će zaigrati i Commandos 2 – HD Remaster i Praetorians – HD Remaster 24. siječnja putem Steama, a u pripremi su i konzolaške verzije koje bi trebale stići za par mjeseci.

RPG Trials of Mana dobio novi trailer

Square Enix posljednjih nekoliko godina izdaje nova i modernizirana izdanja raznih klasika ih svojeg kataloga, a taj tretman dobiva i Trials of Mana. Ovaj RPG će u 2020. godini proslaviti 25. rođendan i da nas još jednom podsjete da će poklon biti nova verzija igre, izdavač je pripremio novi trailer u kojem prikazuje posljednja dva od šest likova s kojima ćemo spašavati svijet.

Vi i još družina od šestero junaka borit ćete se protiv zlih sila koje su odlučile iskoristiti to što je u tom fantazijskom svijetu Mana trenutno oslabljena. Ovisno o tome tko vam odgovara od likova, imat ćete različita iskustva, jer u družini istovremeno možete imati samo troje. Square Enix kaže kako se radi o full HD reizdanju koje će privući nove fanove sa svojom borbom, izgledom i poboljšanim gameplay iskustvom. Novi Trials of Mana je u izradi za PC, PS4 i Switch, a izlazi 24. travnja za sve tri platforme. Oni koji odrade predbilježbe do 21. svibnja dobit će Rabite Adornment DLC koji ubrzava skupljanje EXP-a do desetog levela i ovisno o tome na kojoj platformi igraju različite kozmetičke dodatke. Sve detalje o predbilježbama, kao i samoj igri potražite na ovim stranicama.

Zanimljiv roguelike ScourgeBringer ima datum izlaska

Nezavisni razvojni tim iz Francuske, Flying Oak Games, opisuje svoj projekt ScourgeBringer kao spoj dva indie hita – Dead Cells i Celeste. Prva igra je prilično težak rogue-like, a druga je prilično težak platformer, pa ćemo pretpostaviti da se radi o novom iskustvu koje preuzima te elemente iz obje igre koje će također zahtijevati učenje i vještinu.

Glavna junakinja je Kyhra i pokušava otkriti tajne Eldritch monolita koji bi mogao uništiti njen svijet. Tim kaže da njihova igra ima fluidne kontrole, zračnu borbu, pixel grafiku i nabrijan soundtrack, što zvuči obećavajuće za ljubitelje ovakvih igara. U tamnici koja se konstantno mijenja čekaju vas drevni strojevi, ogromni bossevi, neobični duhovi i tajne koje su ostavili prijašnji istraživači. ScourgeBringer će biti dostupan od 6. veljače za PC putem Early Accessa na Steamu i Xbox Game Passa za one koji imaju pretplatu. Procjena je da će konačna verzija biti spremna ove godine i da će uz to stići i na konzole. Sve što je tim objavio do sada možete proučiti na službenim stranicama.