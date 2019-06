Najavljena reizdanja za Commandos 2 i Praetorians

Izdavanje novih verzija starih igara već je dugo godina trend u igraćoj industriji, a njega će nastaviti i Kalypso Media. Ovaj izdavač je prošlog ljeta osigurao prava na Commandos IP i poručili su fanovima tog strateškog serijala da će ga oživjeti. Na sajmu E3 smo saznali koji će biti prvi korak, a on uključuje reizdanje igre koja je mnogima bila najbolja – Commandos 2.

Punog imena Commandos 2 – HD Remaster ova će igra izgledati bolje, biti prilagođena modernim sustavima (poboljšane kontrole, dorađeno korisničko sučelje, bolji tutorial), ali ostati vjerna originalu. Za one koji ne znaju, radi se o prilično teškim strategijama u kojima upravljate grupom elitnih vojnika koji se u Drugom svjetskom ratu nalaze iza neprijateljskih linija i sabotiraju planove Nacista na razne načine. Za one mlađe, najnovija igra slična tome bila je Shadow Tactics: Blades of the Shogun koja je bila odlično prihvaćena.

Osim ove igre, isti će tretman dobiti i strategija Praetorians. Ova strategija izašla je 2003. godine i omogućila igračima da zaigraju tri različite kampanje, ali je imala posebne mehanike upravljanja jedinicama i postavljanja raznih formacija. Također, ovisno o tome na kojem su se terenu odvijale borbe mogli ste steći neke prednosti.

Obje su izgre u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a Commandos 2 će uz to stići još na Switch te Android i iPad tablete. Točnog datuma izlaska nema, ali bi ih trebali moći zaigrati do kraja ove godine. Ako želite, i Commandos 2 i Praetorians imaju svoje stranice na Steamu, pa ih možete dodati na popis želja i proučiti ostale informacije koje su razvojni timovi objavili.