Serveri MMO-a New World: Aeternum će raditi još godinu dana

Amazon je podijelio detalje o gašenju svog MMORPG-a New World: Aeternum, koje je najavljeno prije par mjeseci, a s jučerašnjim danom igra je povučena iz prodaje na svim platformama

Damir Radešić petak, 16. siječnja 2026. u 15:24

Tijekom listopada prošle godine Amazon je, uz najavu masivnih otpuštanja radnika, među kojima i onih koji su radili na njihovim igrama, objavio i kako je budućnost MMO-a New World: Aeternum zapečaćena.

U istom priopćenju navedeno je da su posljednja nadogradnja Nightheaven te deseta sezona ujedno i posljednji novi sadržaji implementirani u igru, a jučer su se pojavile detaljnije informacije o tome što slijedi u bliskoj budućnosti koja je sve samo ne svijetla.

Prema planu, New World: Aeternum će ostati igriv do 31. siječnja iduće godine, kada će serveri biti isključeni i time će ova masovka postati dio prošlosti, a zaključno s jučerašnjim danom igra je povučena iz prodaje na svim platformama na kojima je bila dostupna.

Doduše, unutar igre će do 20. srpnja i dalje biti omogućene mikrotransakcije, iako ne vidimo zašto bi netko uopće investirao vrijeme, a kamoli novac u nešto što se vrlo brzo gasi.

New World: Aeternum je trebao biti Amazonov proboj među velike igrače u industriji igara, a objavljen je prije pet godina za PC te u kolovozu 2024. godine za konzole. Iako je u početku izgledao obećavajuće, ubrzo su na vidjelo isplivali svi njegovi nedostaci i spore reakcije developera i izdavača na povratne informacije igrača, pa se zajednica počela osipati.

U posljednjih mjesec dana, prema podacima portala SteamDB, maksimalan broj istovremenih igrača na Steamu iznosio je nešto više od tisuću, pa ne čudi da je daljnje održavanje postalo neisplativo i da ga je Amazon odlučio umiroviti.



