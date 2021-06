Specijalni događaj Ubisoft Forward kreće u subotu navečer

Globalna pandemija je utjecala na sve nas, pa tako i na omiljene godišnje sajmove kojima smo se posebno veselili. Jedan od takvih je i E3 koji će se ove godine održati od 12. do 15. lipnja u virtualnom okruženju uz prijenos uživo putem Interneta, a na istom će značajni dio programa biti posvećen Ubisoft Forwardu. Spomenuti događaj će poslužiti izdavačkoj kući Ubisoft za prikaz novosti iz svjetova njihovih franšiza, a sam program započinje u subotu, 12. lipnja, u 20 sati po našem vremenu blagim uvodom. Tijekom istog će biti govora o novim nadogradnjama sadržaja za For Honor, Trackmaniu, The Crew 2, Brawlhallu, Watch Dogs: Legion i mnoge druge zanimljivosti što će potrajati do 21 sat kada kreće glavni program.

Tijekom istog su nam obećane velike najave, poput Rainbow Sixa Extraction, novog poglavlja proslavljene franšize koje je prvotno bilo najavljeno pod imenom Rainbow Six Quarantine. Kako bi nas malo zagrijali za potpuno otkrivanje ovog taktičkog shootera, izdavači su objavili dva promotivna videa koje možete pogledati u sklopu ove objave, dok će nam tijekom Ubisoft Forwarda prikazati i konkretnu igrivost.

Dakako, u sklopu glavnog programa će biti riječi i o Far Cryu 6 koji će nas za par mjeseci odvesti u diktatorku republiku Yaru čiji narod stenje pod čizmom Antóna Castilla, dok će ljubitelji ekstremnih sportova doznati pokoji dodatni detalj o nadolazećoj masovki otvorenog svijeta Riders Republic. Uz sve to, naći će se mjesta i za par riječi o nadogradnjama koje su u planu za Assassin’s Creeda Valhallu i Rainbow Six Siege, a potonji će dobiti i poseban dio večeri s početkom u 22 sata kada će developeri uputiti predanu zajednicu u novosti na kojima rade, od kojih će neke biti ubrzo dostupne. Prisjetimo se, Rainbow Six Siege nije startao baš najbolje, ali su autori pomno slušali glas javnosti i stalnim balansiranjima i nadogradnjama doveli igru u sam vrh najigranijih multiplayera. Ubisoft Forward ćemo imati priliku pratiti putem službenih Ubisoftovih stranica, kao i na samom webu sajma E3.