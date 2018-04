Spider-Man dobio datum izlaska, stiže ovog rujna

Nova igra s popularnim Marvelovim superjunakom Spider-Man javnosti je prvi puta propisno demonstrirana za vrijeme Sonyjeve prezentacije na sajmu E3 prošle godine. Budući da ljubitelji ovog junaka već dugo nisu zaigrali neku poštenu igru s njime u glavnoj ulozi, mnoge je najava te igre razveselila.

Razvojni tim koji je zadužen za razvoj je Insomniac Games (Ratchet & Clank, Resistance, Spyro) i ovo će im biti prvi put od osnutka studija da se ne bave nekim svojim IP-om. Kao što se to često zna dogoditi kada se poznati svjetovi i priče obrađuju u igrama, tako će i ova priča Petera Parkera biti drugačija od onih iz stripova ili filmova.

Spider-Man u ovoj verziji će biti stariji i iskusniji, a glavna prijetnja bit će pojava nove bande zvane Inner Demons koja će zamijeniti negativca Wilsona Fiska kojeg ćete se riješiti rano u igri. Cijela se stvar zakomplicira kad se ispostavi da je jedan od najvećih filantropa u New Yorku zapravo vođa te bande, a u cijelu priču je nesvjesno umiješana i Parkerova teta May.

Te su sve informacije do sada bile poznate, a ono što je uvijek igračima najbitnije je kada će moći zaigrati nešto što je u prvim trailerima i kao koncept izgledalo jako dobro. Sony je danas odlučio odgovoriti na to pitanje - Spider-Man izlazi 7. rujna ove godine. Sony je pripremio tri verzije igre - standardna koja uključuje samo osnovnu igru, Digital Deluxe i Collectors Edition, a što one uključuju možete vidjeti na ovim slikama:

Spider-Man je za sada najavljen kao ekskluziva za PlayStation 4, a lako je moguće da će tako i ostati. Igra će na obje verzije Sonyjeve konzole, obične i Pro, biti zaključana na 30 sličica u sekundi, a Insomniac je rekao da se radi o najvećem svijetu kojeg su do sada napravili. Ispod teksta možete pogledati najnoviji trailer, dok ćete sve druge detalje o igri pronaći na službenim stranicama.