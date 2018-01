Spiritualni nastavak na Theme Hospital u izradi

Novi razvojni tim Two Point Studios i SEGA najavili su novu igru koja je veoma slična klasiku koji je izašao prije malo više od 20 godina

Electronic Arts i Bullfrog Productions su 1997. godine pripremili igru koja se zvala Theme Hospital. Igrači su u toj simulaciji najprije gradili kompleks kojim su nastojali privući pacijente koji su bolovali od neobičnih bolesti koje su zatim morali izliječiti. Uz sve to važno je paziti da pacijenti ne čekaju predugo, da se oprema ne pokvari i da je osoblje dovoljno sposobno za rješavanje problema ljudi koji odluče posjetiti upravo vaš kompleks.

Od izlaska igre je prošla petina stoljeća, EA je davno zatvorio vrata Bullfroga, no ljudi koji su radili na originalu dobili su ideju za modernizaciju te igre. Producent i dizajner Theme Hospitala, Mark Webley, kao i glavni umjetnik na toj igri, Gary Carr, osnovali su novi studio kojeg su nazvali Two Point Studios i uz izdavača SEGA najavili novi projekt Two Point Hospital.

"Već neko vrijeme razmišljamo o oživljavanju igara po kojima je Bullfrog poznat. Kada smo radili na Theme Hospitalu imali smo ideje za Theme Prison i Theme Resort. Zatim je svatko otišao na svoju stranu, ali smo nastavili pričati o ponovnom okupljanju. Novu igru ne bismo nužno opisali kao spiritualni nastavak na Theme Hospital, nego bismo htjeli da ona bude zasebna stvar - nešto novo i drugačije. Naravno da postoje tematske sličnosti, ali radimo kompletno novu igru. Nije da samo uljepšavamo ono što smo već napravili", rekao je Webley.

Kolega s kojim je osnovao novi studio, Gary Carr, slaže se s tim izjavama. "Vrijednosti ostaju iste i humor je veoma bitan. Theme Hospital je imao vrckav pristup žanru simulacija. Iako je na površini izgledao kao da se ne shvaća previše ozbiljno, radilo se o poprilično razrađenim sustavima."

Two Point Hospital će osim osnovne igre dobiti podršku za modove nedugo nakon što izađe, a tim priprema i online mod u kojem ćete se moći natjecati s drugim igračima u rješavanju raznih izazova. Zasad je igra najavljena samo za PC i stiže krajem ove godine. Najavni trailer ćete pronaći ispod teksta, stranice na Steamu su već aktivne, a za sve drugo možete posjetiti službene stranice.