Srednjovjekovna makljaža Chivalry 2 dobila finalno izdanje

Nakon što smo iskušali Chivalry 2 u jednom od testnih krugova i svoje dojmove prenijeli ovdje, vrijeme je da se pozabavimo finalnim izdanjem koje je jučer krenulo u prodaju za PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, kao i za PC na kojem je godinu dana ekskluzivno vezan za Epic Games Store. Kako sami autori kažu, igra nije zamišljena kao simulator mačevanja, već brutalnog preživljavanja svim dostupnim sredstvima i prljavim trikovima, od kojih su neke pokupili iz Monty Pythona. Uz naglasak na masovnije bitke u odnosu na prvo poglavlje objavljeno prije devet godina, developeri su prilikom kreiranja bojnih polja i načina igranja imali na umu epske scene iz filmskih obrada popularne fantazije The Lord of the Rings, kao i serijala Game of Thrones.

Sama igrivost je moguća iz prvog ili iz trećeg lica, ovisno o željama igrača, a na bojim poljima ćemo koristiti razne vrste oružja, od lukova i strijela, do dugih dvoručnih mačeva, štitova i borbenih sjekira. Uz tri osnovna načina zamaha koje je lako savladati, iskustvom ćemo početi usvajati finese koje protivnici neće moći braniti, kao i prepoznavati njihove pokušaje da nas izmasakriraju. Povezani udarci rade i najviše štete, a obzirom da je zamahe ponekad teško kontrolirati, uvijek moramo paziti na bojovnike na našoj strani jer bi mogli postati neželjene žrtve.

Uz klasični team deathmatch, tijekom testiranja nas se posebno dojmio team objective način igranja u kojem su bitke podijeljene u nekoliko stadija, od kojih svaki ima određeni cilj, kao i zadano vrijeme izvršavanja, bilo da u misijama sudjelujemo kao napadač ili obrambeni igrač. Dodatni poticaj za nabavku Chivalrya 2 je i sama cijena koja na Epic Games Storeu iznosi samo 35,99 eura, gotovo upola manje od današnjih AAA naslova, a sve dodatne detalje koji bi vas mogli zanimati potražite na službenim web stranicama.