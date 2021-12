Stalker 2 prigrlio NFT, tri igrača će biti trajni gosti ovog postapokaliptičnog svijeta

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ili skraćeno Stalker 2 nakon mnogo muka ipak stiže u travnju, potvrdili su to i sami developeri novom objavom koja otkriva još jedan zanimljivi detalj. Naime, GSC Game World je odlučio iskoristiti pompu oko NFT-a, te najavio kako će igrači prije izlaska igre moći nabaviti unikatnu opremu koju mogu koristiti ili prodati. Prvi "dropovi" kreću u siječnju putem platforme DMmarket na kojoj se već naveliko trguje predmetima iz CS-a: GO, Team Fortressa, Dote 2 i tako redom, no u slučaju Stalkera 2, predmete nije moguće zaraditi ili dobiti pukom srećom metodom "najbržeg prsta", već aukcijom.

Priliku za licitiranje će igrači dobiti registracijom koja će biti omogućena do kraja godine, a posebnost čitave priče je šansa da tri igrača ovjekovječe svoja lica u samoj igri. Naime, oni koji ponude najviše će biti rekreirani u igri kao metaljudi, kako ih autori nazivaju, i gledat će ih milijuni ostalih igrača, no ne kao igrive likove već NPC-e, neigrive, poput raznih trgovaca koji će nam pokušati uvaliti preskupo streljivo, ili skitnice s povjerljivim informacijama. Korištenjem napredne tehnologije, njihova će lica biti vjerno prenesena u svijet igre uz najveću moguću dozu realizma.

Druga runda licitacija kreće u veljači i detalji o njoj će biti objavljeni putem Twittera i Discorda, a prema obećanju GSC-a, niti jedan od kupljenih predmeta neće njihovim vlasnicima dati prednost u igri, niti utjecati na igrivost. Ako ništa drugo, bit će zanimljivo vidjeti koliko su igrači spremni izdvojiti za besmrtnost, doduše virtualnu, i očekujemo prilično visoke iznose.