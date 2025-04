Digitalni blizanci ruše vrijednost fizičkih proizvoda

Luksuzni brendovi posljednjih su godina objeručke prihvatili mogućnosti koje su im ponudile tehnološke novotarije poput metaverzuma, blockchaina i nezamjenjivih tokena kako bi proširili svoje portfelje i privukli pažnju kupaca i nagovorili ih da otvore svoje novčanike. Najtanji sat na svijetu, Bulgarijev Octo Finissimo Ultra, prodaje se tako uz NFT koji služi kao digitalni certifikat autentičnosti i umjetničko djelo; Prada, Givenchy Tommy Hilfiger, svi ovi brendovi koriste phygital NFT-ove kao digitalne blizance fizičkih proizvoda poput odjeće ili luksuznih dodataka. Blockchain tehnologiju za stvaranje digitalnih blizanaca svojih luksuznih proizvoda koristi i Aura Blockchain Consortium koji čine LVMH, Prada, Richemont, OTB i Mercedes-Benz, digitalne "putovnice" uz svoje luksuzne proizvode nude i urari Breitling i Vacheron Constantin, ali i modna kuća Dolce & Gabbana uz svoju Collezione Genesi.

Aura Blockchain Consortium koristi blockchain tehnologiju za stvaranje digitalnih blizanaca proizvoda luksuznih brendova od LVMH-a do Mercedes-Benza Aura Blockchain Consortium

Nova studija izraelskog sveučilišta Bar-Ilan i norveškog Agdera, objavljena u posebnom izdanju časopisa Journal of the Association for Consumer Research posvećenom metaverzumu, otkriva neke neočekivane i neželjene posljedice digitalizacije luksuznih brendova.

Luksuz u digitalnom obliku

Naime, iako su NFT-ovi zamišljeni kao inovativan način potvrde autentičnosti i vlasništva, rezultati pokazuju da njihova implementacija može imati negativan učinak na doživljaj ekskluzivnosti i vrijednosti fizičkih proizvoda. Potrošači, suočeni s činjenicom da luksuzni predmet sada postoji i u digitalnom obliku, češće dovode u pitanje njegovu jedinstvenost. Digitalni blizanci, lako dostupni i replicirani u virtualnom prostoru, mogu dovesti do osjećaja da fizički proizvod više nije toliko poseban ili rijedak kao prije.

Luksuzna urarska manufaktura Breitling kupcima njihovih satova izdaje i digitalne putovnice Breitling

Autori upozoravaju da bi luksuzni brendovi, u želji da prate tehnološke trendove i privuku mlađe digitalno orijentirane kupce, mogli nenamjerno narušiti temeljnu vrijednost na kojoj počiva njihova tržišna pozicija, osjećaj ekskluzivnosti i prestiža. Umjesto povećanja vrijednosti kroz inovacije, digitalizacija luksuza putem NFT-ova rezultira suprotnim efektom: erozijom percipirane vrijednosti i smanjenjem privlačnosti fizičkih proizvoda kod tradicionalnih kupaca, zaključuju istraživači.