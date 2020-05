Stellaris besplatan do kraja tjedna, a The Culling ima bizaran model plaćanja

Osim što su nas Tony Hawk, Vicarious Visions i Activision danas ugodno iznenadili najavom novih verzija kultnih sportskih igara s odličnom glazbom, par drugih timova podijelili su neke informacije s nama. Znanstveno-fantastična 4X strategija Stellaris, za koju je zaslužan Paradox Interactive, slavi četvrti rođendan, pa je izdavač pripremio posebnu proslavu. Sony će za dva dana održati novu State of Play prezentaciju u kojoj će nam konačno više pokazati akcijsku igru Ghost of Tsushima, a Xaviant Games pokušat će udahnuti novi život u svoju battle royale igru, iako su odabrali veoma upitan model plaćanja.

Stellaris besplatan za igranje do kraja tjedna

Paradox Interactive poznat je po strateškim igrama, a prva i jedina koja je otišla u svemir bila je Stellaris. Kao i za sve ostale svoje igre, nakon izlaska originala prije četiri godine pripremili su razna proširenja i DLC-ove, uz verzije za konzole i mobilne uređaje. Otkad ju je Paradox ponudio igračima prije četiri godine, ova je strategije premašila tri milijuna prodanih primjeraka, a u ožujku je srušen rekord za broj igrača koji ju je igrao.

Kako bi proslavili te razne uspjehe, za sve verzije igre je izdavač pripremio posebna događanja. Oni koji igraju na računalima mogu se zaputiti na Steam i do nedjelje je besplatno igrati. Uz to, oni koji se odluče na kupovinu igre i DLC-ova mogu ih naći po promotivnim cijenama na Valveovom servisu do 18. svibnja. Osim ovog, izašla je i nova nadogradnja koja, među ostalim, poboljšava izgled igre, a ostatak promjena možete pročitati ovdje.

Za one koji igraju na konzolama, od danas je dostupna nova nadogradnja koja mijenja verziju igre s 1.7 na 2.2 i donosi cijelu hrpu promjena u gameplayju. Detaljni popis promjena možete pročitati na ovim stranicama. Osim toga, Paradox je izdao i Expansion Pass Two koji obuhvaća tri proširenja – Synthetic Dawn dodaje priču i dostupan je odmah, dok će Apocalypse i Humanoids stići nekad ove godine. Paket ekspanzija prodaje se za 24,99 eura.

Za kraj su ostali oni koji žele zaigrati Stellaris: Galaxy Command na svojim mobilnim uređajima. Od danas je igra dostupna u otvorenoj beti za Android uređaje, a čekaju ih natjecanja i dnevne aktivnosti s kojima će slaviti rođendan Stellarisa i osvajati nagrade. Sve informacije je Paradox okupio na službenim stranicama, pa bacite oko ako ste zainteresirani.

Novi State of Play održat će se u četvrtak, usmjeren je na Ghost of Tsushima

Nakon što je Microsoft prošlog tjedna održao novu Inside Xbox prezentaciju i kojom nije baš oduševio igrače, red je na Sonyju da pokaže što ima. Oni su još uvijek usmjereni na PlayStation 4, dok se konkretniji razgovori o PlayStationu 5 očekuju nekad u lipnju.

To su imali potrebu naglasiti na službenom blogu. Ono što žele pokazati je akcijska igra razvojnog tima Sucker Punch čija se radnja odvija u feudalnom Japanu, a kojoj je nedavno izlazak kratko odgođen. Ovo će biti prvi put da ćemo dobiti konkretan prikaz za Ghost of Tsushima. Do sada smo dobili samo par trailera za igru koja je prvi put prikazana za vrijeme sajma Paris Games Week 2017. godine, pa razvojni tim za četvrtak priprema 18 minuta gameplayja.

Ghost of Tsushima je ekskluziva za PlayStation 4 i izlazi 17. srpnja, a ako ste zainteresirani, možete sami pratiti akciju u 22 sata po lokalnom vremenu u četvrtak na Twitchu ili YouTubeu. Sve što je tim do sada objavio nalazi se na službenim stranicama.

Xaviant oživljava The Culling: Origins, stiže preksutra na Xbox One

Razvojni tim Xaviant Games je u obliku igre The Culling imao veoma solidnu battle royale igru koja je, prema onome što kažu ljudi koji su je igrali, postajala sve gora sa svakom novom nadogradnjom. Popularnost joj je pala, tim je pokušao ispočetka i preimenovao ju je, pa im ni to nije pomoglo i zatim su odustali od nje. Nakon toga su prešli na The Culling 2, nastavak koji je propao samo nakon nekoliko dana na Steamu i tim se skroz povukao i prestao prodavati te svoje igre.

Zaključili su da još uvijek imaju nešto za ponuditi, pa su tako sada objavili da se The Culling: Origins vraća, i to najprije na Xbox One. Igra će za Microsoftovu konzolu opet postati dostupna preksutra, u četvrtak 14. svibnja, ali uz novi trailer i vijest o oživljavanju igre stigli su i detalji o novom modelu plaćanja. Igra je pay-to-play i zatim opet pay-to-play. Ovako to izgleda:

Oni igrači koji su prije kupili igru ili je zaigrali dok je bila free-to-play ne moraju je opet kupovati

Oni koji nisu morat će za nju izdvojiti novac (5,99 eura)

Svakog dana možete odigrati samo jedan online meč

Ako se dogodi da pobijedite dobit ćete Online Match Token s kojim možete opet igrati

Oni koji su odigrali svoj dnevni meč, a žele još igrati imaju dvije opcije – prva je kupovina Online Match Tokena u paketima (3 za 0,99 eura, 10 za 2,99 eura, 20 za 4,99 eura), druga je kupovina Online Passa koji nude neograničeno online igranje (sedam dana za 1,99 eura, trideset dana za 5,99 eura)

Svakako je zadnja opcija najisplativija, samo se nekako ne čini da će im ovaj model baš dobro proći. Ipak, oni koji žele moći će je najprije besplatno isprobati da provjere sviđa li im se igra, a tim će uz ovaj model izbaciti kupovinu kozmetičkih dodataka. Vidjet ćemo kako će im ovaj eksperiment proći na Microsoftovoj konzoli, dok je PC verzija trenutno na čekanju. Razmišljanje tima možete pogledati u video obliku u nastavku ili pročitati objašnjenja na službenom blogu.