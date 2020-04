The Last of Us Part II ima novi datum izlaska, Ghost of Tsushima odgođen do srpnja

Sony nije imao baš najbolji početak novog tjedna. Sinoć kasno je jedan, navodno bivši, zaposlenik razvojnog tima Naughty Dog, koji nije uspješno riješio spor oko plaća, spojlao većinu radnje za The Last of Us Part II. Iako je većina snimki uklonjena, na raznim forumima, ako želite tražiti, još uvijek možete pronaći sve objavljene informacije. Igračima koji ne žele da im se pokvari priča preporučuje se da izbjegavaju Reddit i društvene mreže dok se stvari malo ne smire, zato što ima ljudi koji na sam spomen igre u komentarima ostavljaju spojlere.

Naughty Dog se nije službeno oglasio, potvrdio ili demantirao vjerodostojnost objava, ali je zato Sony imao potrebu objaviti novi datum izlaska, unatoč tome što je prošlog mjeseca rečeno da je igra odgođena do daljnjeg. Glavni razlog tada bio je da razvojni tim želi da svi igrači zaigraju ovu iščekivanu i brutalnu akcijsku igru u isto vrijeme, što pandemija trenutno komplicira zbog fizičkih kopija, samo izgleda da je sada to manje važno.

Updated release dates: The Last of Us Part II and Ghost of Tsushima come to PS4 this summer: https://t.co/RvMfBI8nxL pic.twitter.com/5AAPgO6tFw — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2020

Putem službenog bloga dobili smo kratku informaciju da će The Last of Us Part II izaći 19. lipnja, a Ghost of Tsushima, najnovija igra razvojnog tima Sucker Punch, će sada stići nešto kasnije. Akcijska igra sa šuljanjem čija se radnja odvija u feudalnom Japanu trebala je izaći 26. lipnja, a sada će umjesto toga postati dostupna 17. srpnja.

Glavni čovjek Sony Interactive Entertainmenta, Hermen Hulst, dodao je sljedeće: "Želim osobno čestitati i zahvaliti se timovima Naughty Dog i Sucker Punch Productions na postignućima, zato što znamo da nije nimalo lako doći do cilja u ovakvim okolnostima. Oba tima su se jako potrudila pripremiti vrhunska iskustva i jedva čekamo čuti vaša mišljenja o njima, sada kad znamo da će izaći za par mjeseci. Za kraj, želim se zahvaliti PlayStation zajednici za neprestanu podršku i strpljenje".

Ako vam se već nije dogodilo da vam je netko otkrio priču za The Last of Us Part II, preporučujemo vam da izbjegavate čitanje komentara na ovakve vijesti, kao i druge forume. Moderatori na The Last of Us Redditu čiste bilo kakve spojlere, ali na ostalim mjestima vrlo vjerojatno niste sigurni. Najnoviji prikaz za ovu igru možete pogledati u nastavku, a sve što je tim htio objaviti nalazi se na ovim stranicama.

Za Ghost of Tsushima i dalje ne znamo mnogo. Tim je popričao malo o radnji, glavnom liku i lokacijama na kojima će se akcija odvijati, ali smo dobili samo jedan gameplay trailer u kojem zapravo nije prikazano puno detalja. Za one koji se žele malo više informirati, mogu neke informacije pročitati na službenim stranicama, a posljednji trailer koji su bili spremni pokazati nalazi se ispod teksta.