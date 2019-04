Strategija Frostpunk slavi prvi rođendan, razvojni tim objavio zanimljive podatke

Krajem travnja prošle godine dobili smo priliku pokušati izgraditi grad koji će preživjeti u ekstremno hladnim temperaturama u kojem uz to moramo paziti na stanovnike koji nam ga pomažu održavati i proširivati. Frostpunk je brzo postao novi hit iza kojeg stoji poljski razvojni tim 11 bit studios s kojim su se igrači prije toga mogli upoznati kroz serijal Anomaly i igru This War of Mine.

11 bit studios je nakon izlaska nastavio s izdavanjem nadogradnji, a sve što su pripremili za igru bilo je besplatno. Ubacili su dva nova moda, novi scenarij koji je pratio drugačiju priču i imao posebne izazove, omogućili podešavanje stanovnika i robota, te dodali Photo Mode. Uz sve to, neprestano su dorađivali ostatak igre, da bi danas došli do prve obljetnice igre i s nama podijelili neke zanimljivosti.

Od izlaska se igra na PC-u prodala u više od 1,4 milijuna primjeraka, što je za jedan spoj strategije, city buildera i survival igre s prilično teškom atmosferom dosta velik uspjeh. Za pokrivanje troškova izrade ove igre koja je trajala nešto više od tri godine, trebalo im je samo 66 sati.

Nakon toga su se osvrnuli na ono što su igrači u toj hladnoj post-apokalipsi radili. Manje od polovice igrača koji su nabavili igru završila je kampanju, a oni kojima je to uspjelo trebalo je približno 48 tisuća jedinica ugljena. U igri se možete odlučiti na dva puta kojima ćete voditi svoje stanovništvo, a 59 posto se odlučilo na Path of Faith (druga opcija je Path of Order). Uobičajena veličina grada u Frostpunku je oko 300 ljudi, a samo 0,3 posto igrača preživjelo je više od 100 dana na najvećoj težini.

Frostpunk je do sada bilo moguće zaigrati samo na PC-u, a to bi se trebalo promijeniti do kraja ove godine jer je 11 bit studios najavio verzije za PlayStation 4 i Xbox One koje će, naravno, biti prilagođene za igranje na konzolama. Ako vam se ne čeka toliko dugo, narednih nekoliko dana možete na Steamu, GOG-u i Fanaticalu nabaviti igru po 40 posto nižoj cijeni, odnosno 18 eura. Sve druge informacije o Frostpunku možete pronaći na službenim stranicama, a ispod teksta se nalazi najavni trailer za konzolašku verziju.