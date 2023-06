Streameru "umro" hardcore lik u Diablu IV nakon 173 sati igranja zbog glupog buga

Diablo IV je imao iznimno jaku marketinšku kampanju što se odrazilo i na činjenici da je, prema Blizzardovim riječima, njihov najbrže prodavani naslov, iako se iz nekog razloga nigdje ne spominju konkretne prodajne brojke. Jedna od kampanja je uključivala i posebnu nagradu za prvih tisuću igrača koji uspiju svog hardcore lika podići na maksimalni stoti nivo.

Obzirom da je riječ o teškom pothvatu, jer takvi likovi umiru samo jednom i sav napredak i oprema odlaze u povijest, pa je i igranje mnogo opreznije, kao nagrada se nudila svojevrsna besmrtnost, upisivanje na posebnu statuu, titula "Tempered Championa" u samoj igri, kao i graviranje njihovog BattleTaga u Blizzardov stilizirani kipić po izboru.

Ništa bez čega netko ne bi mogao živjeti, ali mnogima je to bio poticaj da odmah krenu s izradom HC junaka, nerijetko uz streamanje uživo. Prvi igračima kojima je taj pothvat pošao za rukom su se počeli hvaliti nedugo nakon izlaska, no još je više priča o masi onih koji su u tom pothvatu podbacili.

Ne govorimo o igračima koji su precijenili svoju snagu, neoprezno ih je zaskočio Butcher u kakvoj instanci ili im je mačka u nezgodnom trenutku pretrčala preko tipkovnice, već onima čiji su likovi poginuli zbog bugova. Nerijetko nam se i samima dogodilo da usred borbe dođe do pucanja veze sa serverom ili potpunog zamrzavanja ekrana, te se nakon novog ulaska u igru nađemo mrtvi, što za većinu nije problem, ali hardcore igračima takve situacije izmame suzu u oku.

Kako je iskusio streamer Quin69, likovi zbog pucanja veze sa serverom ili nekog drugog buga mogu poginuti bez ijednog protivnika na ekranu. Konkretno, nakon što je potpuno očistio instancu i teleportirao se u jedan od gradova koji su sigurne zone, igra mu se zamrznula tijekom učitavanja novog područja. Novim ulaskom u nju dočekala ga je poruka "Your fallen character has gone to the Hall of Fallen Heroes", nešto što svakako nije očekivao.

Kada se to desi na niskom stupnju razvoja, isto boli, no Quin69 je u svog druida na 91. stupnju uložio 173 sati igranja i njegova reakcija nimalo ne iznenađuje. Postoje teorije da je smrt izazvala neka zaostala lutajuća struja, no jasno je vidljivo da je nastupila nakon dovršetka teleportacije i bez ikakve sumnje, kriv je bug i Blizzard koji takve probleme nije ispravio. Živo nas zanima je li krenuo s novim HC likom ili obrisao Diablo IV za sva vremena.