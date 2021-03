Survivng Mars besplatan na Epic Games Storeu, Metro 2033 na Steamu

Doza tjednih besplatnih igara ovaj put sadrži menadžersku strategiju Surviving Mars koja će vas odvesti u vode iznimno opasne kolonizacije Crvenog planeta, kao i Metro 2033 koji se odvija u moskovskom podzemlju nakon nuklearne apokalipse pri čemu je sudbina ljudske vrste predana u naše ruke uz iznimno zanimljiv razvoj priče.

Nepraštajuće pogreške

Nakon što smo se malo poigrali s prošlotjednom besplatnom ratnom strategijom Wargame: Red Dragon, Epic Games Store je istu zamijenio također strateškim naslovom Surviving Mars. Doduše, isti je tematikom nešto mirniji i ne postoje vojne armade koje bi vas željele izbrisati s karte svijeta, ali kolonizacija Marsa kakvu nam je priredila prokušana ekipa Haemimont Gamesa nije ništa manje napeta i u određenim situacijama kritična. U osnovi, cilj nam je izgradnja funkcionalne kolonije sa svim elementima potrebnim za njeno uspješno preživljavanje, no prije no što se u taj pothvat upustimo valja odabrati svemirsku agenciju koja će nas financirati i među kojima svaka ima svoje prednosti i mane.

Dok nas u sličnim graditeljskim poduhvatima najviše brinu prometne gužve i bijesna lica znojem okupanih vozača, u Surviving Marsu loše planiranje može dovesti do mnogo opasnijih posljedica, pa čak i smrtnih slučajeva. Govorimo o izumiranju čitave kolonije što smo svojevremeno i sami u par navrata iskusili na vlastitoj koži. Dovoljno je da na kratko vrijeme zanemarimo potrebe naših kolonista i da jedan od vodećih znanstvenika padne u depresiju ili se propije, te svojim akcijama izazove nesreću na energetskim postrojenjima što dovodi do lančane reakcije koja će utjecati na sve što smo do tada izgradili. Svaka kupola može biti posebno specijalizirana i samo o nama ovisi u kojem smjeru želimo napredovati, no na umu valja imati i negativne posljedice koje svaki ekstremizam donosi.

Dakako, u čitavu priču je upletena i doza misterije, pa tako svaka partija nudi priliku da otkrijemo jednu od tajni Marsa što našoj koloniji može donijeti iznimnu korist, no tko kaže da efekti uvijek moraju biti pozitivni. U svakom slučaju, Surviving Mars nudi mnogo sati zabave i preporuka je da ga uvrstite u kolekcije, a vremena imate do četvrtka kada ga nasljeđuje akcijska avantura The Fall.

Mračna budućnost

Iako poglavito kada pišemo o besplatnim igrama navodimo linkove na Epic Games Store, ovaj vikend je i na Steamu organizirana promotivna akcija povodom desetog rođendana serijala Metro u kojoj su njegova poglavlja poprilično snižena, dok se začetnik istog nudi besplatno. Za razliku od besplatnih vikend-igranja na kakve smo navikli, svi koji do ponedjeljka uvrste Metro 2033 u svoje kolekcije mogu ga zadržati zauvijek, što je preporuka napraviti. Metro 2033 nas vodi dvadeset godina nakon nuklearnog rata u moskovski metro u kojem su šačice ostataka ljudskog roda kreirale vrlo živopisne zajednice i dakako, osim protiv mutanata kao zajedničkih protivnika, odmah su se počeli dijeliti i međusobno napadati.

Artyom, pripadnik generacije koja nije vidjela vanjski svijet, dobiva zadatak otputovati u sve zakutke podzemlja i upozoriti stanovništvo na mnogo goru opasnost koja prijeti svakome od njih, bez obzira kojoj frakciji pripadali što će dovesti do brojnih zanimljivih situacija, napetih scena, nešto horora i mnogo puškaranja. Iako hvalimo ovu promociju, ne možemo propustiti primijetiti kako je verzija koja se nudi ona izvorna, dok je Metro 2033 Redux, odnosno poboljšano izdanje ipak samo na popustu. Doduše, velikom, čak 80 posto i trenutno košta 3,99 eura, baš kao i njegov nasljednik, Metro Last Light Redux, dok je posljednje poglavlje, Metro Exodus, moguće kupiti za 13,59 eura. U svakom slučaju, ukoliko još uvijek zazirete od Epic Games Storea, morate i s ovime biti zadovoljni iakoste mogli proći i mnogo bolje, obzirom da se na spomenutom servisu u prosincu prošle godine Metro 2033 Redux dijelio besplatno.