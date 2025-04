Tainted Grail: The Fall of Avalon dobio datum izlaska

Ako se ubrajate među ljubitelje open-world RPG-ova, ali ste Skyrim i Oblivion već odigrali uzduž i poprijeko, onda za vas imamo vrlo dobre vijesti. Točnije, ima ih izdavač Awaken Realms, koji je upravo otkrio da će od strane igrača vrlo dobro prihvaćen Tainted Grail: The Fall of Avalon iz early accessa izaći 23. svibnja.

Naime, posrijedi je mračno-fantazijski RPG podjednako inspiriran kako netom spomenutim Bethesdinim klasicima, tako i arturijanskim legendama, u kojem imamo jedinstvenu priliku istražiti neobičan svijet pogođen „vječitom jeseni”.

Ako je vjerovati developeru Questlineu, Tainted Grail: The Fall of Avalon sadržavat će nelinearni narativ, tri međusobno različite regije, više od 250 NPC-jeva te 200 side questova, a zbog čega će nam za završetak igre navodno trebati između 50 i 70 sati.

Svi oni koje zanima kako Tainted Grail: The Fall of Avalon izgleda u pokretu, najnoviji foršpan mogu škicnuti ovdje, dok besplatni demo, pak, mogu isprobati klikom na ovu poveznicu. Puna verzija Tainted Grail: The Fall of Avalona istovremeno će osvanuti na Steamu i GOG-u te može postati vaša po cijeni od 43,99 eura.