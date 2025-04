Autor Andora objasnio zašto Darth Vader i Imperator nisu prisutni u drugoj sezoni

Kreator Andora, Tony Gilroy, objasnio je zašto se Darth Vader i Imperator Palpatine neće pojaviti u drugoj sezoni. Nakon što je druga i posljednja sezona Andora premijerno izašla na Disney+ ranije ovog mjeseca, Gilroy je razgovarao s Rolling Stoneom o svom radu na hvaljenoj seriji. Jedna od tema je bila odsutnost ova dva Sith Lorda. Kako ih nije bilo u prvoj sezoni, publika ne bi trebala očekivati njihov povratak dok se Andor približava svom kraju: „Pisanje za Darth Vadera stvarno je ograničavajuće. Radio sam to. Nema puno toga za reći.“ Gilroy je potom objasnio i svoju odluku u vezi s Emperorom Palpatineom: „Bio je to pretežak zadatak. Razmišljao sam o tome u jednom trenutku, ali bio je to pretežak zadatak.“

Još od prve sezone, Andor se smatrao osvježenjem za Star Wars franšizu, posebno jer se previše oslanja na nostalgične povratke svojim prethodnicima. Gilroy je nedavno podijelio kako ni Disney i Lucasfilm kreativnom timu serije nisu dali nikakve upute o tome koje likove moraju uključiti. U jednom trenutku, Gilroy je želio uključiti neke likove iz Rebel Alliancea, ali to nije uspjelo zbog problema s rasporedom glumaca.

Koliko god bi bilo uzbudljivo ponovno vidjeti Dartha Vadera ili Emperora Palpatinea na ekranu, Gilroyjev je pristup opravdan. S obzirom na priču koju pokušava ispričati s Andorom, nije nužno pronaći mjesto za ove istaknute likove, posebno jer bi to odvuklo pažnju od radnje i drugih likova koji su se već vrlo dobro etablirali tijekom serije. Naime, Andor je prilika da se istaknu likovi kao Dedra Meero, Syril Karn i Director Krennic te da ih se razradi na način za koji prije nije bilo dovoljno prostora.

Zanimljivo je da je Gilroy ovako rano otvoreno govorio o tome da se navedeni likovi neće pojaviti tijekom čitave sezone. Ipak, preostalo je još devet epizoda, a Lucasfilm je poznat po svom nivou tajnovitosti kako bi sačuvao iznenađenja. Iako je Gilroy mogao ostati suzdržan, otvorio je prostor u kojem gledatelji mogu prilagoditi svoja očekivanja za ostatak sezone. Ako ništa drugo, obožavatelji Star Warsa sada barem znaju da će Andor ostatak svojih epizoda posvetiti isključivo uvjerljivoj drami i zanimljivim likovima u čiji je razvoj publika već bila investirana od samog početka.